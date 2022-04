Frühlingserwachen in Schloss Linderhof

Die Sommersaison im Königshäuschen geht bis zum 15. Oktober 2022

Ettal – Nach langen Wintermonaten kehrt in der Schlossanlage Linderhof langsam der Frühling ein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schloss- und Gartenverwaltung Linderhof bereiten sich momentan auf die Sommersaison vor. So verlängern sich ab Freitag, den 1. April die Öffnungszeiten im Schloss auf die Zeit von 9 Uhr bis 18 Uhr. Außerdem ist mit Beginn der bayerischen Osterferien, also ab Samstag, 9. April, die Ausstellung „Vom Lynder-Hof zum Schloss“ im Königshäuschen wieder täglich von 11 Uhr bis 18 Uhr zu sehen.

Ab 15. April sind auch die Hundinghütte, das Marokkanische Haus sowie der Maurische Kiosk wieder zu besichtigen, gleichzeitig gehen die Wasserspiele in Betrieb. Die Prunkvasen und Figuren werden nun auch nach und nach vom Winterschutz befreit. Bis jedoch in dem auf 1000 Metern hoch gelegenen Park die empfindlichen Orangeriepflanzen ihr Winterquartier verlassen, Bäume und Sträucher üppig grünen, werden noch einige Wochen vergehen. Die Linderhofer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beginnen ab Montag, 4. April, die selbstgezogenen Bellis (Gänseblümchen bzw. Tausendschön) in Beete und Töpfe einzusetzen. Die Sommerbepflanzung der Schmuckbeete und Parterres folgt dann im Mai nach den Eisheiligen.

Der Führungsbetrieb im Königshaus am Schachen startet vorbehaltlich etwaiger neuer Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie nach dem G7-Gipfel in Elmau im Juli. Die Sommersaison endet in Linderhof am 15. Oktober 2022.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Außenverwaltung Linderhof kümmern sich mit viel Sorgfalt und Mühe nicht nur um das Schloss Ludwigs II. und den Schlosspark, sie sind zudem für das Königshaus am Schachen und die Insel Wörth im Staffelsee zuständig. Knapp 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie rund 50 Saisonkräfte arbeiten in Schloss Linderhof. Für ein einmaliges Schlosserlebnis und einen angenehmen Besuch im Schlosspark sorgen – teilweise hinter den Kulissen wie beispielsweise in Gewächshäusern und Werkstätten – Verwaltungsmitarbeiter, Gärtner, Schlosser, Waldarbeiter, Kraftfahrer, Kfz-Mechaniker, Installateure sowie Kassen- und Reinigungskräfte. Weitere Informationen zur Schlossanlage Linderhof finden Sie unter www.schlosslinderhof.de. kb