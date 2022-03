Frühlingskonzert am 13. März in der Garmischer Pfarrkirche St. Martin

Von: Margot Schäfer

Teilen

In der Gärtnerei Türpitz, mitten zwischen den farbenfrohen Frühblühern hat Angelika Lichtenstern den Frühling auf ihrer Violine bereits herbeigelockt. © Meggy Schäfer

GAP – Wie klingt der Frühling? Darauf haben die Nymphenburger Streichersolisten unter Leitung ihrer Konzertmeisterin Angelika Lichtenstern am Sonntag, 13. März, 16.30 Uhr den Musikfreunden in der Garmischer Pfarrkirche St. Martin eine Antwort. Ein abwechslungsreiches Programm, das garantiert gute Laune macht und in den Frühling einstimmt, erwartet die Zuhörer in dem barocken Gotteshaus.

Im September wurden die Künstler hier gefeiert. „Wegen des eingeschränkten Platzangebotes musste ich zahlreiche Musikfreunde auf das bereits geplante Winter-Konzert vertrösten, das dann doch wieder (pandemiebedingt) abgesagt werden musste“, erklärt Veranstalterin Gerda Prochaska. „Trotz der geltenden Coronaauflagen hatte sich unser Münchner Kammermusik-Ensemble entschlossen zu spielen“, sagt dessen Leiterin. Letztendlich war man zu optimistisch, waren Künstler und Publikum enttäuscht. Umso größer ist jetzt die Vorfreude auf Solo- und Kammermusikwerke vom Feinsten. Lichtenstern ist die Violinsolistin beim bekannten „La Primavera“ aus den Vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi (1678-1741). Cellist Prof. Herbert Wagner übernimmt den Solopart beim Konzert c-Moll RV 297 für Violoncello, Streicher und Cembalo ebenfalls aus der Feder des venezianischen Komponisten. Mit strahlendem Trompetenklang und der Konzertsonate von Georg Philipp Telemann (1681-1759) möchte Eduard Schönach an der Solotrompete den Frühling herbeizaubern. Eröffnet wird der Abend mit dem „Praeludium“ aus dem Te Deum D-Dur (bekannt als Eurovisionsfanfare) von Marc-Antoine Charpentier (1643-1704). Am Ende des bis dahin barocken Konzerts gibt es einen romantischen Ausklang. Die berühmte Serenade für Streichorchester e-Moll von Edgar Elgar (1857 - 1934) steht in einer Sextettfassung von Herbert Seibl steht auf dem Programm der Nymphenburger Streichersolisten. Mit den Virtuosen Lichtenstern, Wagner und Schönach musizieren Christiane Lukas (1. Violine), Florian Simons (2. Violine), Sandor Farkas (Viola), Prof. Seibl (Kontrabass) und Stefan Moser (Cembalo). “Wir Künstler blicken hoffnungsvoll der Saison 2022 entgegen“, sagt Lichtenstern.

Weitere jahreszeitliche Konzerte in St. Martin mit dem renommierten Ensemble sind bereits für den 11.6. (Sommer), 2.10. (Herbst) und 30.12. (Winter) geplant. Kartenreservierungen (21 Euro) bei Prochaska unter Tel.: 08821-9093495, konzerte-prochaska@t-online.de. Restkarten an der Tageskasse vor Ort. sm