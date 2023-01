Maske bis zum Sitzplatz

Frühlingsprogramm der vhs-Murnau mit neuen Angeboten

Von: Günter Bitala

Geschäftsführer Heinfried Barton (links) und der Vorsitzende der vhs-Murnau, Dr. Michael Rapp, stellen das Frühlingsprogramm ihrer Bildungseinrichtung vor. © Günter Bitala

Murnau – Die kühleren Zeiten sind vorbei, sagt Heinfried Barton bei der Vorstellung des Frühlingsprogramms der Volkshochschule Murnau (vhs): „Wir stellen die Entwicklung der Erderwärmung am Beispiel Bayerns auf dem Titelblatt unseres Programmheftes dar. Zu sehen sind die ‚Warming Stripes‘ des britischen Klimatologen Edward Hawkins, der für seine Visualisierung der Jahres-Durchschnittstemperaturen wissenschaftliche Daten des Deutschen Wetterdienstes benutzt – und zwar für den Zeitraum von 1881 bis 2021. Je roter der Streifen, umso wärmer war das Jahr.“

Die Klimaerwärmung wird zum drängenden Problem der kommenden Jahre werden, davon ist Heinfried Barton überzeugt. Deshalb legt die Volkshochschule Murnau im ersten Halbjahr 2023 einen Schwerpunkt auf dieses Thema; „Wir wollen Grundlagenwissen vermitteln.“ Dazu muss man nicht weit in die Welt hinaus schauen, Klimawandel beginnt vor der Haustüre. Das verdeutlicht eine Podiumsdiskussion im Kultur- und Tagungszentrum (Donnerstag, 23. März 2023) mit dem Titel ‚Veränderte Alpen im Klimawandel‘. Heinfried Barton provokant: „Bis auf ein paar schneearme Winter ist bei uns die Welt doch noch in Ordnung, oder? In Wintersportorten, in denen der natürliche Schnee fehlt, wird halt beschneit. Dass es SO nicht weitergehen kann, wird mittlerweile auch in den meisten Tourismusbüros und in den Rathäusern erkannt.“ Selbst in der nächsten Umgebung von Murnau werden die Folgen des Klimawandels sichtbar. Die Klimapädagogin Garnet Wachsmann lädt an vier Samstagen zu einem Rundgang unter dem Motto ‚Klimawandel am Alpenrand‘ ein; Treffpunkt ist jeweils im Kulturpark.

Nach der Coronapandemie füllt sich das vhs-Programm wieder mit Veranstaltungen. Im ersten Halbjahr 2023 sind es 190 Kurse, Workshops und Vorträge. 50 neue Angebote sind darunter, freut sich der vhs-Vorsitzende Dr. Michael Rapp. Zwar bietet das Programmheft einen Überblick über die meisten Veranstaltungen; nähere Informationen gibt es allerdings, wie im vergangenen Semester auf der Internetseite der vhs-Murnau (www.vhs-murnau.de). Regelmäßiges Reinschauen lohnt sich auf jedem Fall, denn dort sind auch Programmänderungen und kurzfristig eingeschobene Veranstaltungen zu finden.



Als Einstimmung auf die Landtagswahlen in Bayern ist die Reihe ‚Demokratie im Gespräch‘ gedacht. Das ist eine Kooperation der Volkshochschulen in Bayern mit der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit und der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Die Veranstaltungsreihe findet als Zoom-Webinar statt, und gibt die Möglichkeit zum Zuhören und zum Mitdiskutieren.

Maske bis zum Sitzplatz

Welche Möglichkeiten es online gibt, eine Sprache zu lernen, wird mit ‚Norwegisch für Anfänger‘ ausprobiert. Die Dozentin Ina Viola Mielke wird aus der norwegischen Stadt Trondheim auf die Computer ihrer Murnauer Kursteilnehmer & Kursteilnehmerinnen zugeschaltet. Natürlich kommt dieses Mal auch der Fachbereich Gesundheit, Gymnastik und Fitness nicht zu kurz. Neu sind Strick- und Klöppelkurse. Dann noch etwas zum Schmunzeln und Staunen. Karl Wilhelm berichtet vom ‚Volksglauben in den Bergen‘ und läßt dabei Geister und Zwerge durch das Kultur- und Tagungszentrum wirbeln; Montag, 17. April 2023.Wer meint, Murnau zu kennen, wird überrascht sein, welche Geschichten und neue Informationen Heribert Riesenhuber über den schmucken Markt am Rande der Alpen zusammengetragen hat: Was sie schon immer über Murnau wissen wollten. Ein Abend für Zuagroaste, Alteingesessene und Gäste. (Kultur- und Tagungszentrum am Freitag, 30. Juni 2023).

Wer sich nicht sicher ist, welches Angebot für ihn passt, oder wer Hilfe bei online-Veranstaltungen braucht, ist beim Mitarbeiter*innen-Team in der vhs-Geschäftsstelle (Murnau, Seidlstrasse 14) an der richtigen Adresse. Zudem gibt es per Telefon Rat und Informationen; 08841-2288. Info: Das Kurszentrum im Kemmelpark ist mit einem Aufzug ausgestattet, und deshalb für Menschen mit Beeinträchtigungen zugänglich.



Heinfried Barton: „Was Corona betrifft, gehören wir noch zum ‚Team Vorsicht‘; nicht zuletzt, weil viele Menschen zu unseren Veranstaltungen kommen. Darum bitten wir unsere Besucher und Besucherinnen in den Räumen der vhs-Murnau Maske zu tragen; zumindest bis zum Sitzplatz.“ gb