Für den G7-Gipfel: Bayerische Polizei richtet Bürgertelefon und Email-Adresse für Anfragen ein

Auch 2022 gibt es das bewährte Bürgertelefon. © Bayerische Polizei

Landkreis – Der nächste G7-Gipfel vom 26. bis 28.Juni auf Schloss Elmau wird für die Bayerische Polizei abermals ein ganz besonderer und herausfordernder Einsatz sein. Die umfangreichen Vorbereitungen erfolgen in einem durch das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration für dieses Großereignis eigens eingerichteten Planungsstab der Bayerischen Polizei.

Im Schulterschluss mit Bundes- und Landesbehörden sowie den Behörden, Institutionen und Menschen vor Ort, wird die Bayerische Polizei alles dafür tun, die sichere Durchführung des Treffens der G7 Staats- und Regierungschefs und der im Zusammenhang stehenden Versammlungen und Veranstaltungen zu gewährleisten.

Ebenso richtet die Bayerische Polizei ihren Fokus darauf, Beeinträchtigungen für die Bevölkerung und für Touristen in der Region so gering wie möglich zu halten. Ähnlich wie schon 2015 soll betroffenen Menschen frühzeitig Gelegenheit gegeben werden, mit der Polizei zur Klärung von Fragen oder gar Sorgen und Nöten in Kontakt zu treten und so Informationen aus erster Hand zu erhalten.

Im Rahmen der ersten Bürgerinformationsveranstaltung zum anstehenden G7-Gipfel in Elmau gab Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Kurhaus Krün den Startschuss für das Bürgertelefon, die Bürgerinformations-Homepage und eine Bürgerinformations-Email-Adresse des Planungsstabes G7-Gipfel 2022 der Bayerischen Polizei. „Mir ist es ein wichtiges und zentrales Anliegen, dass die Öffentlichkeit und insbesondere auch die vor Ort direkt betroffenen Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig und umfassend rund um den G7-Gipfel informiert sind“, betont Herrmann.



Ab sofort können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Organisationen und Gewerbetreibende unter den kostenfreien Telefonnummern – sowohl aus dem Inland als auch aus dem benachbarten Österreich – und darüber hinaus per Mail oder die online-geschaltete Homepage mit Kontaktformular, über die erforderlichen Maßnahmen der Bayerischen Polizei informieren.

Das Bürgertelefon 0800 / 7766330 ist werktags, montags bis freitags, von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr, geschaltet. Das Bürgertelefon aus Österreich ist ebenfalls werktags, montags bis freitags von 09:00 bis 18:00 Uhr unter der Nummer 00800 / 77663300 zu erreichen.

Bürgerinformation Email-Adresse: g7.buergerinfo@polizei.bayern.de

Internet-Homepage (mit Kontaktformular): www.polizei.bayern.de/G7 kb