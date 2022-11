Für drei Monate ins Gefängnis: Bundespolizei verhaftet gesuchten Mann bei Mittenwald

Die Bundespolizei brachte den gesuchten Mann noch am Tag seiner Festnahme in die Justizvollzugsanstalt Garmisch-Partenkirchen. (Garmisch-Partenkirchen) © Bundespolizei

Mittenwald / B2 – Die Bundespolizei hat am Dienstag (29. November) auf der B2 bei Mittenwald einen Italiener verhaftet. Der seit 2021 von der Münchner Staatsanwaltschaft gesuchte Mann war in einem Reisebus aus Italien unterwegs. Statt wie geplant nach München weiterzufahren, muss er ein viertel Jahr ins Gefängnis.

Im Rahmen der Grenzkontrollen überprüften die Bundespolizisten die Personalien der Insassen eines Reisebusses, der in Bologna gestartet war. Bei einem italienischen Staatsangehörigen schlug der Polizeicomputer Alarm. Wie sich herausstellte, lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Demnach hatte das Amtsgericht in Dachau eine Geldstrafe in Höhe von 2.700 Euro festgesetzt, da sich der Mann während eines zurückliegenden Aufenthalts in Deutschland einen gefälschten Führerschein besorgt hatte.

Der 49-Jährige war nicht in der Lage, den geforderten Betrag zu entrichten. Daher blieb ihm nichts Anderes übrig, als die gerichtlich angeordnete Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen anzutreten. Die Bundespolizei brachte ihn noch am Tag seiner Festnahme in die Justizvollzugsanstalt Garmisch-Partenkirchen. kb