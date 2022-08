Für einen stabilen und naturnahen Schutzwald im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Ein Freiwilliger des Bergwaldprojekts bei der Pflanzung von Weißtannen. © Bergwaldprojekt e.V.

Landkreis – Vom 7. bis 13. August 2022 war das Bergwaldprojekt e.V. erneut im Einsatz im oberbayerischen Schutzwald. Bei einer Gemeinschaftsaktion des Forstbetriebs Oberammergau, des Unternehmens Bayerische Staatsforsten und der Fachstelle für Schutzwaldmanagement am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Weilheim, führten einige freiwillige Teilnehmende aus ganz Deutschland verschiedene Forst- und Waldnaturschutz-Arbeiten in den Wäldern des Forstbetriebs durch und lernten dabei das Ökosystem Bergwald näher kennen.

Ziele der Projektwoche waren, einen konkreten Beitrag zur Verbesserung der Situation am Projektstandort zu leisten und die Beteiligten für einen schonenden Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen – auch über den Einsatz hinaus – zu sensibilisieren. Unter der Anleitung von Projektförster Sebastian Hiekisch vom Bergwaldprojekt e.V. und der Regie von Försterin Paulina Schmidt von der Fachstelle für Schutzwaldmanagement des AELF in Weilheim pflanzten die Freiwilligen auf verschiedenen Flächen 1000 junge Weißtannen, um stabile und gemischte Schutzwaldbestände zu fördern, und Gleitschneezaunfelder abzubauen. Neben der praktischen Arbeit war in der Woche auch eine Exkursion vorgesehen, um die vielfältigen Aspekte des Projektgebiets und dessen Bedeutung für Mensch und Natur zu beleuchten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren die Woche über in einer einfachen Forsthütte untergebracht. Ein eigener Koch kümmerte sich um die biologische und möglichst regionale und saisonale Verpflegung.

Ein wichtiges Anliegen dieser Projektwoche war, den Gedanken der Nachhaltigkeit auf verschiedenen Ebenen zu vermitteln: Die Freiwilligen der Einsatzwoche lernten aktiv die wichtigen Schutzfunktionen des Bergwaldes und seine Artenvielfalt kennen und leisteten einen persönlichen Beitrag zu dessen Erhalt auch für künftige Generationen. „Indem sich die Freiwilligen aktiv für ihre Umgebung engagierten, entwickelten sie oftmals auch neue Beziehungen zur Natur. Die freudvollen Erfahrungen aus der Projektwoche bestärkten die Teilnehmer darin, auch den eigenen Alltag naturverträglicher und ressourcenschonender zu gestalten. Damit beteiligten sie sich am gesellschaftlichen Wandel hin zu einer nachhaltigeren Welt“, so Sebastian Hiekisch vom Bergwaldprojekt e.V. kb