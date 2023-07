Fußgänger attackierte Autofahrerin an roter Ampel in Oberau

Der bislang unbekannte Täter schlug auf das Dach des Autos einer 56-jährigen Frau ein. (Symbolbild) © Stefan Sauer / picture alliance

Am Freitag, den 21.07.2023, wurde kurz nach Mitternacht eine 56-jährige Ammertalerin in ihrem Fahrzeug von einem bislang unbekannten Täter angegriffen. Kurz nachdem sie an einer roten Ampel in der Ettaler Straße in Oberau angefahren war, ging der Mann mit einem Holzscheit in Händen auf das Auto los und schlug auf das Dach ein. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Die Frau blieb unverletzt.

Der Täter wurde durch Polizeikräfte nach einer kurzen Fahndung festgestellt. Bei der Personalienerhebung griff er die Beamten an und wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Die Angaben seiner Personalien hat er bis zum jetzigen Zeitpunkt verweigert, sodass die Ermittlungen zur Person weiter andauern. Es wurde ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung eingeleitet. kb