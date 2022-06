G7-Gipfel auf Schloss Elmau: Globale Herausforderungen machen Schulterschluss immer wichtiger

Von: Ilka Trautmann

Landkreis – Die Zusammenkünfte der G7 sind stets informelle Treffen: Nicht Beschlüsse stehen deshalb im Vordergrund, sondern das Ausloten von Gemeinsamkeiten. So war es auch beim Gipfel 2022 in Elmau, wo der Schulterschluss der westlichen Staaten angesichts der weltpolitisch angespannten Lage gesucht und bekräftigt wurde.

Sieben Arbeitssitzungen in drei Tagen



Die G7 hatte sich für ihr Gipfel­treffen auf Schloss Elmau ein ehrgeiziges Programm vorgenommen. Die Bandbreite der globalen Herausforderungen, die es anzugehen gilt, ist groß: von Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik über den Klimawandel und die Corona-Pandemie bis zum Angriffskrieg Russlands und dessen Folgen.



Neben den gemeinsamen Arbeitssitzungen und Arbeitsessen hält das informelle G7-Format auch Raum für bilaterale Gespräche bereit. Die Staats- und Regierungschefs nutzten die Gelegenheit, sich in der entspannten Atmosphäre des Luxus-Resorts Schloss Elmau unter vier Augen auszutauschen und einen gemeinsamen Kurs zur Lösung drängender Probleme zu verabreden.



Unterstützung für die Ukraine

Auch am dritten Tag des Gipfels prägte der Krieg gegen die Ukraine und die globalen Folgen das Programm. Bei einer letzten Arbeitssitzung ging es um die „multilaterale und digitale Ordnung“ – auch mit Blick auf den G20-Gipfel großer Industrie- und Schwellenländer im November in Indonesien.



Die G7-Staats- und Regierungschefs haben, so Kanzler Scholz, „sehr ausführlich und sehr vertraulich“ über die Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik beraten. Die Ukraine und die russische Aggression waren dabei wichtiges Thema, aber nicht das einzige. Bereits zum Auftakt des Gipfels hatte Kanzler Scholz auf Schloss Elmau betont: „Wir müssen ja an einer Sicherheitsarchitektur unserer Welt arbeiten, die Frieden sichert und nicht immer gefährlicher und riskanter wird.“

Die G7 hat der Ukraine ihre unbefristete finanzielle, humanitäre, militärische und diplomatische Hilfe im Krieg gegen Russland zugesagt. „Wir werden die Ukraine unterstützen, so lange es nötig ist“, betonen die Staats- und Regierungschefs in einer gemeinsamen Erklärung. Darin kündigte die Gruppe der Sieben (G7) eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland an. Im Mittelpunkt sollen dabei die Rüstungsindustrie und der Technologiesektor stehen: „Wir sind entschlossen, Russlands Einnahmen, auch aus Gold, zu reduzieren.“



Präsident Wolodymyr Selen­sky war zur Arbeitssitzung der G7-Staats- und Regierungschefs beim Gipfel in Schloss Elmau zugeschaltet worden. Laut einer Mitteilung seines Büros bedankte sich der Präsident für die finanzielle und militärische Hilfe: Die Ukraine habe die Unterstützung der Staaten der „großen Sieben“ gespürt.

Förderung von Partnerschaften für globale Infrastruktur & Investitionen

Die G7 machte in ihrer zweiten Arbeitssitzung deutlich, dass sie „erheblich“ in die weltweite Infrastruktur investieren will. Gemeinsam mit US-Präsident Biden stellte Kanzler Scholz die „Partnerschaft für globale Infrastruktur und Investitionen“ vor. Dafür wollen die G7-Partner in den nächsten fünf Jahren bis zu 600 Milliarden US-Dollar an öffentlichen und privaten Investitionen mobilisieren.



„Wir haben eine G7-Struktur für Kooperation und konkrete Partnerschaften zu Klima und Gesundheit erreicht. Zur Struktur unserer Kooperation bringen wir unsere Entwicklungsinstitutionen mit multilateralen Banken und dem Privatsektor zusammen; wir richten Partnerschaften und Länderplattformen ein. Das ist eine enorme Veränderung in unserer Kooperation, zu der wir uns verpflichtet haben.“



Investitionen in eine bessere Zukunft: Klima, Energie, Gesundheit



Herausforderungen wie die Klimakrise und die Covid-19-Pandemie können international nur gemeinsam bewältigt werden. Deshalb wird die G7 ihr Engagement für eine bessere Zukunft intensivieren – mit Klima- und Energiepartnerschaften, der Stärkung der internationalen Gesundheitsarchitektur und einer nachhaltigen globalen Impfstoffgerechtigkeit.

Die G7 bekennt sich zum Kampf gegen den Klimawandel, will zugleich aber die Sicherheit der Energieversorgung gewährleisten. Ziel sei es, „einen sauberen und gerechten Übergang zur Klimaneutralität zu beschleunigen und gleichzeitig die Energiesicherheit zu gewährleisten“, heißt es in der gemeinsam veröffentlichten Erklärung.



Starkes Miteinander: Ernährungssicherheit und Gleichstellung

Dass Kanzler Scholz mit den fünf Gastländern – Argentinien, Indien, Indonesien, Senegal und Südafrika – die großen Schwellenländer des globalen Südens nach Elmau eingeladen hatte, wurde von vielen Beobachtern als eine wichtige Entscheidung gewertet. Die G7 und die Gastländer haben auf Schloss Elmau ihre Entschlossenheit betont, gemeinsam eine „regelbasierte internationale Ordnung“ zu fördern. So soll jenseits des althergebrachten Ost-/West-Denkens eine Allianz der Länder geschmiedet werden, die das internationale Recht achten. Die Staats- und Regierungschefs erklärten, die Widerstandskraft ihrer Demokratien stärken und auf „gerechte, inklusive und nachhaltige Lösungen für globale Herausforderungen“ hinarbeiten zu wollen – u.a. beim Klimawandel, bei der Ernährungssicherung und bei der Covid-19-Pandemie.

Mit Blick auf die veränderte geopolitische Lage und bedrohte demokratische Systeme weltweit bekennen sie sich dazu, Frieden, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, menschliche Sicherheit und Geschlechtergerechtigkeit zu verteidigen. „Es ist gut“, so Kanzler Scholz zum Abschluss des G7-Gipfels auf Schloss Elmau, „dass wir in dieser Welt Freunde und Verbündete haben“. tra