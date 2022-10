Gamsbart-Olympiade 2022 in Mittenwald: Experten bewerten am Wochenende den prächtigsten Hutschmuck

Von: Ilka Trautmann

Wer hat den schönsten Gamsbart eingereicht? Am Sonntag, 9. Oktober, gibt es in Mittenwald bei der Gamsbart-Olympiade 2022 die Antwort der Jurymitglieder. © Angelika Warmuth

Die Freude ist groß: Nachdem die Gamsbart-Olympiade im Jahr 2020 coronabedingt ausfallen musste, sind die Vorbereitungen in Mittenwald inzwischen abgeschlossen und die traditionsreiche Schau kann wie geplant an diesem Wochenende stattfinden. Bereits 2012 und 2016 lockte die Olympiade Kenner und Meister ihres Fachs nach Mittenwald. Und auch diesmal geht es am Sonntag, 9. Oktober, um die Frage: Wer hat den schönsten Gamsbart?

Mittenwald - Ein Gamsbart ist die Zierde auf dem Hut eines jeden Trachtlers. Doch die Kunst des Bartbindens beherrschen nur wenige. Die Meister ihres Fachs kommen deshalb in Mittenwald zur Olympiade der Bartbinder zusammen. Die prächtigsten Gams-, Hirsch- und Dachsbärte werden dabei von einer fachkundigen Jury mit Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. Zusätzlich haben die Organisatoren, die Alpenwelt Karwendel Tourismus GmbH und der ortsansässige Bartbinder Hans Schober, für das Wochenende wieder ein Rahmenprogramm rund um die Themen Jagd, Natur, Kultur, Brauchtum und Musik geplant.

Im benachbarten Leutasch finden die Ganghofer Hubertuswoche noch bis zum Samstag, 8. Oktober, statt. Die Bartabgabe in Mittenwald erfolgt am Sonntag, 9. Oktober. Zwischen 8 und 10.30 Uhr können die Trachtler ihre Gamsbärte im Rathaus, Dammkarstr. 3 (Teilnahmegebühr pro Bart 10 Euro), einreichen. Teilnehmer aus Bayern, Österreich und Italien werden erwartet. Bewertet wird nach dem Punktesystem von „Lenz Matthias“ aus Berchtesgaden, bei dem folgende Kriterien begutachtet werden: Allgemeiner Eindruck, Länge, Bund, Haarqualität, Reif und Dichte.

Entscheidend für die Prämierung sind Länge und Qualität der Haare, die Schönheit des hellen Reifens an der Spitze, die Dichte sowie der allgemeine Eindruck. Die Traditionsveranstaltung wird am Sonntag in Mittenwald kräftig gefeiert. Um 11 Uhr lädt ein zünftiger Frühschoppen in den TSV-Veranstaltungssaal ein (Eintritt 10 Euro). Für beste Stimmung sorgen hier der „Ferchenseeklang“, die „Kranzberg Blos“, die „Steinrösler“ aus Leutasch in Tirol, die „Mittenwalder Goaslschnöller“ und die Plattlerkinder des Trachtenvereins. Gegen 15 Uhr steigt eine große Tombola (Preis pro Los 2,- Euro). Der Erlös der Tombola geht zur Hälfte an die Trachtenjugend und zur Hälfte an Benachteiligte in Mittenwald. Ab 16 Uhr schließlich erfolgt die mit Spannung erwartete Preisverleihung. tra