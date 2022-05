Garmisch-Partenkirchen: 52-Jähriger unter Alkoholeinfluss touchierte PKW

GAP - Gestern, gegen 18:15 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße in Garmisch-Partenkirchen ein Verkehrsunfall: Ein 52-jähriger Mann aus Polen touchierte mit seinem Pkw, einem Skoda Octavia, beim Parkvorgang mit dem Fahrzeugheck einen blauen Mercedes einer 62-jährigen Garmisch-Partenkirchnerin. Dieser Pkw war geparkt.

Durch den Zusammenstoß entstand am Mercedes ein Sachschaden am linken Fahrzeugheck. Der Skoda wurde auch am Heck beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt auf ca. 1000,- Euro. Nach dem Verkehrsunfall wollte sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernen. Er konnte allerdings von Passanten angehalten werden.

Durch die hinzugerufene Polizeistreife ergaben sich bei der Aufnahme des Verkehrsunfall Anhaltspunkte, dass der Mann aus Polen unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert weit über 1,1 Promille. Es folgte eine Blutentnahme im Klinikum. Der Führerschein des Verursachers wurde sichergestellt. Er muss sich nun unter anderem auf Grund von Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol verantworten. kb