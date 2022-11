Garmisch-Partenkirchen: Alkoholisierter PKW-Fahrer touchierte mehrere Autos und fuhr in einen Hotelzaun

Bei Eintreffen der Polizei konnte der alkoholisierte Mann zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa/Symbobild

GAP - Am Samstag, den 26. November 2022, gegen 21.40 Uhr, versachte ein 59-jähriger, ukrainischer Staatsbürger mit seinem Pkw mehrere Verkehrsunfälle. Zunächst befuhr er die Achenfeldstraße in Richtung Sankt-Martin-Straße. Dabei stieß er mit seinem Fahrzeug, mit polnischer Zulassung, mit mehreren geparkten Autos zusammen. Doch anstatt die Verkehrsunfälle bei der Polizei zu melden, setzte der Mann seine Fahrt auf der Sankt-Martin-Straße bis zur Alpsitzstraße fort.

Dort kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall, indem er ein weiteres Fahrzeug, welches an der Kreuzung wartete, touchierte und in den Zaun eines Hotels fuhr. Auch dort versuchte der Ukrainer zu flüchten, jedoch war sein Pkw nicht mehr fahrbereit. Bei Eintreffen der Polizeistreife fiel den Beamten die erhebliche Alkoholisierung des Unfallverursachers auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte noch vor Ort die absolute Fahruntüchtigkeit mit einem Wert von weit über 1,6 Promille. Zudem konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Verletzt wurde bei den Verkehrsunfällen niemand, insgesamt entstanden Fremdschäden von ca. 20.000 Euro. Zur Unterstützung an die Unfallstelle Alpspitzstraße wurde die FFW Garmisch hinzugezogen, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren und die Fahrbahn gereinigt werden musste. kb