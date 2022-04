Ski-Weltcup: Stehen die Herren-Rennen auf der Kandahar vor dem Aus?

Die Herrenrennen auf der Kandahar sind ein Klassiker . . . aber bleiben sie auch im FIS-Rennkalender? © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Es ist einer der Klassiker im Weltcup-Kalender der Herren: Die Abfahrt auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen. Wer ein großer Speedfahrer sein will, der muss hier mal gewonnen haben. Doch nun gibt es Diskussionen und neue Pläne.

Normalerweise ist Mitte April klar, welche Weltcup-Rennen in der kommenden Saison anstehen. Kleine Korrekturen kann es immer geben. Ungewöhnlich spät wurde erst vor einer Woche, am 7. April, der Rahmenterminplan für die Nordischen Skisportler sowie Snowboarder, Freeskier und Freestyler verabschiedet. Der Zeitplan der Alpinen muss laut FIS noch einmal überarbeitet werden, da es offenbar größere Kritik gab. Geplante Russland-Weltcups, weniger Starts in Deutschland sowie viele Reisen und mögliche Kollisionen mit der Fußball-WM - der Rahmenkalender für die Wintersportsaison 2022/23 wirft einige Fragen auf.

Der Ski-Weltverband um den neuen Präsidenten Johan Eliasch hat weiterhin Orte aus Russland und Belarus vermerkt. So sollen Skispringer und Skispringerinnen am 19./20. November sowie am 3./4. Dezember in Nischni Tagil ihren Winterauftakt feiern. Snowbardcross-Wettkämpfe sollen in Krasnoyarsk, ein Skicross-Weltcup im russischen Sunny Valley und ein Aerials-Weltcup in Minsk-Raubichi, einem Vor­ort der Hauptstadt von Belarus, stattfinden. Alle Wettkämpfe sind mit dem vieldeutigen Vermerk „unter der Beobachtung der Situation in Russland“ versehen.

Während das FIS-Council mit dieser Unsicherheit offenbar einverstanden war, muss der Alpine Weltcupkalender laut FIS-Pressemitteilung noch einmal überarbeitet werden: Hier sollte u.a. die traditionsreiche Kandahar-Abfahrt der Männer in Garmisch-Partenkirchen gestrichen werden. Statt des eigentlich für den 28./29. Januar 2023 geplanten Garmisch-Wochenendes der Männer mit Abfahrt und Riesenslalom soll am 4. Januar 2023 ein sogenanntes „Nacht Event“ stattfinden – ausgerechnet jetzt, wo sich die Marktgemeinde um die Alpine Ski-WM 2027 bewirbt (die Entscheidung dazu fällt am 26. Mai 2022). Bisher war immer ein Nachtslalom im Januar in Zagreb durchgeführt worden – auch der, wie die Abfahrt auf der Kandahar, ein Klassiker.

„Die Kandahar ist ein Klassiker. Und den sollte man nicht einfach streichen“, sagt DSV-Sportdirektor Wolfgang Maier. „Für uns sind die Gründe für diese Kalenderänderung nicht nachvollziehbar. Das werden wir der FIS gegenüber klar zum Ausdruck bringen“, so Maier. Man werde auf eine Lösung im Sinne des Sports drängen. Nicht nur beim DSV regt sich Kritik an den Plänen des Weltverbandes. „Es gab Widerstand von verschiedenen Nationen. Deswegen muss der Kalender noch einmal überarbeitet werden“, stellt Maier fest. In diesem Punkt liege auch die Hoffnung, dass die Kandahar 2023 doch gefahren werden kann. Die Entscheidung fällt wohl auf einem FIS-Kongress im Mai. Auch beim Veranstalter hat man die Hoffnung noch nicht aufgegeben: Florian Fischer, Vorstand des Skiclubs Garmisch, sagt: „Wir hoffen, dass durch das Entsetzen, das jetzt durch den Wintersport geht, die FIS nochmal umdenkt.“ Fischer, der nach eigener Aussage grundsätzlich offen für Veränderungen im Skisport ist, kritisiert: „Man darf nicht als erstes an renommierte Veranstaltungsorte rangehen.“

Die alpinen Weltcup-Pläne nähren weitere Zweifel am neuen „Klimapositiv“-Image des Weltverbandes um den umstrittenen FIS-Präsidenten Eliasch. Ende November/Anfang Dezember soll es nach Lake Louise (Kanada) und Beaver Creek (USA) gehen, Ende Februar/Anfang März sind zwei Wochenenden in Palissade Tahoe und Aspen (beides USA) geplant. Welche Punkte im Alpinen Kalender genau überarbeitet werden sollen, ist noch nicht bekannt. Fest steht bislang nur, dass der Auftakt traditionell Ende Oktober in Sölden stattfinden soll. Danach folgt die Premiere der Mega-Abfahrt am Matterhorn. tf