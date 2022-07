Garmisch-Partenkirchen: Berufliches Schulzentrum hielt vielfältige Informationen für die Besucher bereit

Sabine Lohmüller, Fabian Riesch uns Lukas Schöber am 3-D-Drucker, der ein Höhenprofil der Zug- und Alpspitze aus Kunststoff ausgedruckt hat. © Barbara Falkenberg

GAP – Bei einem Tag der Offenen Tür präsentierten sich die drei Schulen des Beruflichen Schulzentrums Garmisch-Partenkirchen (BSZ) anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Berufsschule (wir berichteten) mit einem vielseitigen Programm.

Am Samstagvormittag konnten nicht nur die neu sanierten Räume des Gebäudeteils A besichtigt werden, sondern die Besucher erhielten in der Berufsschule, in der Wirtschaftsschule und der Berufsfachschule für kaufmännische Assistenten zahlreiche Informationen über Ausbildungsangebote und Berufszweige. Neben einer Kunstausstellung erfuhren die Interessierten Details zu den verschiedenen Fachbereichen und den im Unterricht verwendeten Medien.

Fabian Riesch (38) trafen wir am Stand für Digitale Bildung. Der Fachlehrer und Mitarbeiter der Schulleitung aus Garmisch-Partenkirchen ist unter anderem Experte in Sachen 3-D-Druck und erläuterte Lukas Schöber die Hintergründe. „Ich interessiere mich sehr für diese neue Technik, mein Papa hat einen 3-D-Drucker daheim. Ich finde das sehr spannend und habe hier viele neue und interessante Informationen bekommen. Ich möchte in diesem Jahr noch an die Wirtschaftsschule wechseln“, erzählte der12-jährige Schüler aus Oberammergau, der noch die Mittelschule in seinem Heimatort besucht.

Viele junge Leute testeten die VR-Brillen, Lern-Apps oder I-Pads, die immer mehr die Bücher ersetzen oder ergänzen sollen. „Ab dem kommenden Jahr werden wir auch das Fach Robotik mit auf dem Lehrplan haben“, verriet Riesch.



Neben der Vorstellung der einzelnen Berufe erhielten die Gäste auch Einblick in den Schulsanitätsdienst, in das Projekt Alltagskompetenzen, in die Erlebnispädagogik und die neue Fachrichtung E-Business Management „Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen sich für unsere Bildungsangebote interessieren und möchten uns mit diesem Tag der offenen Tür noch besser bekannt machen“, meinte Sabine Lohmüller. Die Schulleiterin am Beruflichen Schulzentrum Garmisch-Partenkirchen beantwortete gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Helga Schönberner die vielen Fragen und führte die Gäste durch die neuen Räumlichkeiten.

Im Unterrichtsraum der gastronomischen Berufe stand die Fachbetreuerin Ulrike Ullsperger den angehenden Schülern Rede und Antwort. „Wir möchten hier zeigen, dass wir fachlich qualifizierten Unterricht in Theorie und Praxis anbieten“, erklärte die 53-Jährige aus Unterammergau.



Franziska Reiter absolviert das zweite Lehrjahr zur Restaurantfachfrau und demonstrierte den französischen Speiseservice. „Hier muss man die Speisen direkt vor dem Gast servieren und darauf achten, dass man ihn nicht behindert oder gar berührt“, erklärte die 27-jährige Mittenwalderin. Geschickt manövrierte sie die Speisen auf den Teller von Gabi Fleischer aus Stuttgart, die die Rolle des Gastes übernommen hatte. „Es kommt auch darauf an, möglichst zügig zu servieren, damit das Essen nicht kalt wird“, verriet die Fachlehrerin Annette Brauner. Sarah Prickartz (22) aus Garmisch-Partenkirchen befindet sich im zweiten Lehrjahr zur zahnmedizinischen Fachangestellten und findet es schade, dass so wenige Jungs diesen Beruf erlernen. „In unserer Klasse sind wir derzeit nur Mädels und ich möchte das Interesse vor allem auch der Buben an diesem tollen Beruf wecken.“ bf