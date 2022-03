Garmisch-Partenkirchen: Caritas-Kurs für Kinder aus Trennungsfamilien startet wieder

Wichtig: Sich mit Kindern in der gleichen Situation austauschen. © Caritas

Region – Nach wie vor wird jede zweite Ehe in Deutschland geschieden. Ist diese Situation schon für die Eltern sehr belastend, so erleben auch die Kinder die Zeit der Trennung und Scheidung ihrer Eltern meist als schwierig und schmerzhaft. Seit einigen Jahren bietet die Familienberatungsstelle der Caritas das Programm „KITS“ für 7- bis 10-jährige Kinder aus Trennungsfamilien an. Es hilft ihnen, dieses Lebensereignis besser zu bewältigen und erleichtert ihnen die Anpassung an die neue Situation. Dabei merken die Kinder, dass sie nicht alleine sind mit ihren Problemen. Eine Erfahrung, die offenbar sehr wertvoll ist: „Zu erfahren, dass es viele andere Kinder gibt, die etwas ganz Ähnliches erleben und denen es ähnlich geht, ist für die Kinder eine Entlastung“, bestätigt Stella Voigt, Psychologin und eine der Gruppenleiterinnen.

Trotz des schweren Themas macht der Kurs den Kindern auch Spaß. Rückmeldungen wie „darf ich beim nächsten Mal wieder mitmachen?“ sind häufig. „Wir reden miteinander, z.B. darüber, was bei einer Trennung eigentlich genau passiert und wie es Kindern ergeht, wenn die Eltern sich trennen. Wir spielen lustige Spiele, hören Geschichten, essen leckere Snacks, malen und machen viele andere kreative Sachen“, so Voigt.

Der nächste „KiTS“-Kurs startet am Montag, 28. März, von 15.00 bis 16.30 Uhr im Caritas-Zentrum, Dompfaffstraße 1 in Garmisch-Partenkirchen. Die Gruppe trifft sich achtmal, immer montags. Auf die Einhaltung der Hygieneregeln wird geachtet. Nach fünf Treffen findet ein Elternabend statt und nach Abschluss ein Nachgespräch. Anmeldung bei der Caritas Familienberatungsstelle unter: 08821/ 943 48 40 oder per Mail: eb-garmisch@caritasmuenchen.de. Die Teilnahmegebühr beträgt einmalig 20 Euro. kb