Garmisch-Partenkirchen: Das neue vhs-Programm ist da

Von: Ilka Trautmann

Teilen

Für das Frühjahrssemester ist alles vorbereitet: Die Leiterin der Volkshochschule Stephanie Berger (re.) und ihre Stellvertreterin Eva Holzer freuen sich auf mehr Normalität. © Ilka Trautmann

GAP – Bei der Volkshochschule Garmisch-Partenkirchen freut man sich auf das neue Semester. Kursbeginn ist am 6. März, aber die Anmeldemöglichkeit ab 30. Januar – online über die Homepage, telefonisch oder auch persönlich mit Beratung – sollte man unbedingt nutzen, denn beliebte Angebote sind schnell ausgebucht.

Vhs-Leiterin Stephanie Berger und ihre Stellvertreterin Eva Holzer können auf ein breitgefächertes Bildungsangebot aufmerksam machen. „Und endlich wieder mehr Normalität“, stellt Stephanie Berger fest. Die vergangenen Monate bei der Volkshochschule Garmisch-Partenkirchen und ihren Außenstellen in Oberammergau und Mittenwald waren von großen Herausforderungen geprägt. Berger bedankt sich bei ihren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und allen Kursleitern: „Gemeinsam ist es uns gelungen, die herausfordernden Zeiten zu meistern.“

Mit großer Zuversicht und intensiver Arbeit geht man nun ins neue Frühjahrssemester. In den einzelnen Bereichen stehen bekannte und beliebte Programme parat, ebenso gilt es Neues zu entdecken. Die allgemeine Kostensteigerung macht auch vor der vhs nicht halt. Nach zehn Jahren größtenteils konstanter Kursgebühren folgt mit dem Frühjahrssemester eine Erhöhung von durchschnittlich 0,50 Euro je Unterrichtseinheit à 90 Minuten.

Die beliebten Exkursionen im Bereich Gesellschaft finden sich auch im neuen Heft: zum Schneefernerhaus, rund um die Burgruine Werdenfels, ins Marshall-Center (das heuer sein 30-jähriges Bestehen feiert) oder auch in die Nato-Schule Oberammergau, die auf ihr 70-jähriges Bestehen schauen kann. Auch die stark nachgefragten Vorträge zu rechtlichen Themen sind im Angebot: Erb­recht auf den Punkt gebracht, Immobilien vererben oder verschenken, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.



Im Frühjahrssemester werden wieder Online-Vorträge via zoom auf Uni-Niveau abgehalten: Dieses bundesweite Angebot richtet sich an spezielle Zielgruppen u.a. mit diesen Themen: „Globale Migration im 21. Jahrhundert“, „Romantik - der zweite Impuls der europäischen Moderne“, „Der sterbliche Gott. Staat und Revolution in Russland.“



Im Bereich Kultur kann man selbst kreativ werden: Mal- und Zeichenkurse, Tanzen, Fotografieren, Nähen, Töpfern, Kochen. Die Veranstaltungsreihe „Kultur vor Ort“ bietet dank Kooperation mit dem Kreisbildungswerk und unterstützt von der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen kostenfreie Exkursionen. Einmal zum Thema „Die Landwirtschaft im Werdenfelser Raum und ihre Besonderheiten“ und „500 Jahre gotische Alte Kirche zu Garmisch“.



Der Literaturtreff setzt diesmal auf Schauerromane. Von Mary Shelleys „Frankenstein“ bis hin zu Stephen Kings „Friedhof der Kuscheltiere“ werden die Teilnehmer hier gepflegten Grusel erfahren.



Breit aufgestellt ist wieder der Bereich Gesundheit: Von Yoga über Pilates, von Ausgleichsgymnastik bis Life Kinetik reicht die Kursvielfalt. „Laufgruppe - mal anders“ kann man ebenfalls für sich entdecken – barfuß oder mit weichem Schuhwerk läuft man da im Natural Running-Laufstil. Einzelne Vorträge widmen sich dem Thema „Psyche“ und „Stressbewältigung“.



Bewährte Seminare und Kursangebote gibt es im Bereich „EDV und Beruf“. Umschulung, Weiterbildung, Computerkurse, all das lohnt den genauen Blick für alle, die sich beruflich weiterbilden oder umorientieren wollen.



Jubiläumsträchtig ist das aktuelle Jahr bei der Volkshochschule Garmisch-Partenkirchen, hat doch gerade der 50. Integrationskurs und der 10. Berufssprachkurs auf B2-Niveau begonnen. Eva Holzer, die stellvertretende vhs-Leiterin, ist stolz darauf und nimmt dies zum Anlass, um sich bei den Kursleiterinnen und Kursleitern für die intensive Arbeit zu bedanken. Seit 2006 schon werden die Integrationskurse durchgeführt – seither haben 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese erfolgreich absolviert. Nicht eingerechnet sind hier die Kurse, die über das Job-Center für die Ukraine-Flüchtlinge bei der vhs angeboten werden. tra