Garmisch-Partenkirchen: Disco-Heimkehrer gerieten in eine Schlägerei

Die Auseinandersetzung der alkoholisierten Männer wurde von der Polizei beendet. (Symbolbild) © Jochen Lübke/dpa

GAP - Obwohl ein uniformiertes Dienstfahrzeug der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen am Sonntag gegen 03:30 Uhr auf dem Parkplatz vor der Lokalität „Peaches“ in Garmisch-Partenkirchen stand, um einen friedlichen Abzug der „Disko-Heimkehrer“ zu gewährleisten, gerieten ein 22-jähriger Hamburger und ein 20-jähriger Ohlstädter in Streit.

Nach Anfangs verbalen Auseinandersetzung folgten gegenseitige Faustschläge ins Gesicht, bis einer der Kontrahenten zu Boden ging. Die beiden Streithähne konnten erst durch die herbeieilenden Polizeistreife getrennt werden. Durch die Schläge erlitt einer der Kontrahenten eine Platzwunde an der Lippe.

Alle Beteiligten waren erheblich alkoholisiert. Der Spitzenreiter schaffte einen Wert von 1,6 Promille in der Atemluft. Durch die Beamten wurden Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegen die beiden Streithähne aufgenommen. kb