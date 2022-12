Garmisch-Partenkirchen: Großer Erfolg für den Tag des Kinderturnens beim TSVP

Für jede erfolgreich, geschaffte Übung gabs einen Stempel und zum Schluss eine Urkunde für jedes Kind. © privat

Landkreis – Am vergangenen 12. November 2022, von 10 bis 16 Uhr ist die OEZ-Halle am Überlaufen gewesen. Der Tag des Kinderturnens diente als Auftaktveranstaltung für den Neustart des Kinderturnens und den Aufbau der KiSS (Kindersportschule) des TSV 1899 Partenkirchen e.V., die im neuen Jahr 2023 anlaufen soll. Dieses Event ist im wahrsten Sinne des Wortes explodiert. Kurz bevor sich die Tore öffneten, standen die ersten Familien in Startposition vor den Toren. Die nächste Generation in Kinderwägen war auch gut vertreten.

Es ging schlagartig los. Das Aufbauteam am Morgen hat einen großartigen 12-Stationen Parkour aufgebaut, konzipiert vom DTB (Deutschen Turnerbund). Viele verschiedene Themen, wie Sinne, Teamarbeit, Springen, Fliegen, Landen, Rollen, Gehen, Rutschen wurden abgearbeitet. Für jede erfolgreich, geschaffte Übung gabs einen Stempel und zum Schluss eine Urkunde für jedes Kind. Aufgrund des riesigen Ansturms waren diese allerdings um die Mittagszeit schon leergefegt. Den Kindern war das jedoch größtenteils egal, sie hatten viel mehr Spaß an der Bewegung und dem gemeinsamen Spielen mit Gleichgesinnten.

Mit all dem nicht genug, dachte sich der TSV 1899 Partenkirchen e.V., auch die einzelnen Abteilungen durften sich präsentieren, Stationen aufbauen und vorstellen. Draußen ging es los mit Feldhockey und Leichtathletik, in der Halle gab es den großen Turnparkour, Handball und Basketball. Von klein bis groß konnte jeder alles ausprobieren und sich austoben. Mit kalten und heißen Getränken, herzhaften und süßen Speisen war auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Es hätte nicht besser laufen können! Das Schönste an dieser ganzen Sache, waren die fröhlichen und strahlenden Kindergesichter, die aus dem Toben gar nicht mehr rausgekommen sind.



Mit dieser Motivation und Begeisterung heißt es nun, den gemachten Anstoß ins weitere Rollen zu bringen. Alle Kinder sind Bewegungstalente, es muss Ihnen nur Raum und Zeit dafür geboten werden. Der TSV 1899 Partenkirchen e.V. möchte was bewegen und ist startklar für ein neues Kapitel! kb