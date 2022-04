Garmisch-Partenkirchen: Im »Leifheit« konnte Hebauf gefeiert werden

Die zukünftige Seniorenwohnanlage nimmt langsam Form an. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

GAP – Am vergangenen Donnerstag konnte im Bereich des Alten Finanzamtes mitten im Garmischer Zentrum mit den Handwerkern Hebauf gefeiert werden. Peppi Heiß, der als Objektbetreuer bei der LongLeif die Bauarbeiten eng betreut, ist sichtlich stolz: „Trotz Corona und den bekannten Liefer- und Kapazitätsengpässen in der Baubranche liegen wir voll im Zeitplan. Bis auf einen Corona-Fall nach den Weihnachtsferien sind wir ohne Probleme durch die Pandemie gekommen. Auch sonst läuft alles nach Plan. Hoffen wir, dass es so bleibt!“

Ziemlich genau ein Jahr ist es inzwischen her, dass die Bauarbeiten an der Von-Brug-Strasse / Ecke Parkstraße begonnen haben: Nach der Rodung des Grundstücks im Februar letzten Jahres folgte im April der Abbruch des Zollhauses sowie des sog. Kassenhauses. Gegen Ende Mai stand für eine kurze Zeit das ehrwürdige und denkmalgeschützte Gebäude des „Alten Finanzamt“ ganz frei da. Seit Juni nahm dann der Baukörper des fünfeckigen Neubaus rasch Formen an. Hier sollen ab Frühjahr 2023 – neben einem Wohncafé und Veranstaltungsräumen im Erdgeschoss – 24 bezahlbare und altersgerechte Apartments für Seniorinnen und Senioren bezugsfertig sein.

Das Ziel, noch bis Ende des Jahres den Rohbau hochzuziehen und die Hülle winterfest zu machen, wurde erreicht. Und nun ist auch der Dachstuhl fertiggestellt. „Das haben sich alle am Rohbau beteiligten Bauarbeiter und Handwerker und natürlich auch die Bauleitung und das Planungsteam wirklich verdient. Bislang können wir mit der Arbeit der Firmen mehr als zufrieden sein“, betont Viktor Wohlmannstetter, Geschäftsführer der LongLeif. Inzwischen geht es auch im denkmalgeschützten Alten Finanzamt ganz im Zeitplan weiter: Die alte Ölheizung samt Heizkörpern, die Stromleitungen, die alten Sanitäranlagen und die Wandanstriche der letzten fast hundert Jahre wurden entfernt und der alte Parkettboden wieder freigelegt. Die Restaurierung der Holzfenster und historischen Türen läuft und nach und nach werden das Gebäude und die Ausstattung – unter Beachtung des Denkmalschutzes – restauriert und modernisiert.



Bis auch hier im nächsten Jahr dann barrierefrei und mit einem Aufzug erreichbar die Büros, Besprechungs- und Veranstaltungsräume des ServiceZentrum LEIFHEIT bezugsfertig sind. Mit dem ServiceZentrum gibt es dann eine zentrale Anlaufstelle zu allen Fragen des Alters mitten im Herzen von Garmisch, wo Seniorinnen und Senioren, aber auch ihre Angehörigen, direkte Antworten bekommen oder kompetent weitervermittelt werden. kb