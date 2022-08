Garmisch-Partenkirchen: Im Polznkaspar-Haus kann man die Sommerferien über Kunst von Otto Ertl bewundern

Von: Margot Schäfer

Die vielfältige Malkunst von Otto Ertl (r.) ist während der Sommerferien in der Kleinen Galerie in der Büchereiräumen des Garmischer Polznkaspar-Hauses zu sehen. Hubert Bader, Erster Vorsitzender der Werdenfelser Künstler freut sich über die Chance, dass die Vereinsmitglieder sich hier der Öffentlichkeit präsentieren können. Büchereileiterin Gisela Hochgeladen sieht’s als Bereicherung, wenn die Leser bei Auswahl und Ausleihe auch noch Kunst betrachten dürfen. © Margot Schäfer

GAP – ‚Alte Dame‘ hat Otto Ertl sein großformatiges Bild mit dem knorrigen Baum genannt. Das romantisch-mystisch anmutende Gemälde ist derzeit unterm Dach des altehrwürdigen Polznkaspar-Hauses in den Räumlichkeiten der Garmischer Volksbücherei zu sehen und erinnert an Eichendorff.

Vielseitig sind die Arbeiten des Malers, der als Mitglied der Werdenfelser Künstler e.V. und unter tatkräftiger Hilfe von Hubert Bader, Erster Vorsitzender des Vereins, die Möglichkeit nutzt, um hier eine Ausstellung zu gestalten. Wunderschön seine Landschaftsbilder, vor allem die Bergmotive, seine phantasievollen Metamorphosen. Sicher einmalig sind die abstrakten Lackbilder mit Blattgold.

„Hier lasse ich die Farben einfach laufen, schaue zu, wie sie miteinander kämpfen“, erklärt der Künstler. Unglaubliches entsteht so, lässt der Phantasie und jeglichen Interpretationen freien Raum. Eine Besonderheit ist es sicher auch, dass jeder seiner Bilderrahmen dezent-geschmackvoll vergoldet ist. Gemalt habe er schon als Bub, damals meist Tiere, meint der 83-Jährige. Die Begabung habe er wohl vom Vater in die Wiege gelegt bekommen und bei keinem Geringeren als dem berühmten Freskenmaler Heinrich Bickel durfte er lernen. Als Meister im Maler- und Lackierer-Handwerk war es folgerichtig, dass er nach seiner Zeit als Fachlehrer an der Staatlichen Berufsschule den Betrieb des Vaters Michael übernahm. Weiterbildungen in der Graumalerei und im Vergolderhandwerk brachten zudem Aufträge von Privatkunden, aber auch von Kirchen. So manches Fresko hat er restauriert, Ertls Lüftlmalereien zieren die Häusergiebel im Ort. Zu den Highlights seiner Arbeit gehören die Fassung und Vergoldung des Zugspitzkreuzes, der lebensgroßen Krippenfiguren der Basilika St. Peter in Rom und im Mainzer Dom. Den Betrieb führt inzwischen der Sohn weiter. Otto Ertl hat seinen Lebensinhalt längst in seinem Maleratelier in der Zugspitzstraße 104 gefunden. „Kunst und Kultur haben vor allem eins gemeinsam: sie bereiten Menschen Freude, rufen Emotionen unterschiedlichster Art hervor“, sagt er.

17 seiner verschiedenen Bilder sind am Mohrenplatz zu sehen, weitaus mehr hat er in seinem Atelier. „Noch bis Ende September kann die Ausstellung während unserer Büchereiöffnungszeiten betrachtet werden“, informiert Büchereileiterin Gisela Hochgeladen, wie stets erfreut über die sehenswerte Präsentation. Ein nächstes Mitglied der Werdenfelser Künstler nimmt dann ab Oktober die Ausstellungsmöglichkeit in der kleinen Galerie im Polznkaspar-Haus wahr.

Öffnungszeiten:



Montag, Dienstag, Donnerstag 17 -19 Uhr, Freitag 9 – 12 Uhr sm