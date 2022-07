Garmisch-Partenkirchen: In den KJE-Einrichtungen zuhause fühlen

GAP – „Alle Menschen mit geistiger Behinderung sollen sich bei uns wie zuhause fühlen“, erklärt Erik Rothe. Der 37-jährige Betriebswirt leitet die drei freistehenden Wohnhäuser mit eigenen Gärten – Haus im Ficht, Haus Dompfaff und Haus Martinswinkel – die die Kinder-, Jugend- und Erwachsenenhilfe e.V. (KJE) betreibt. Zuvor war der 37-Jährige in den Werdenfelser Werkstätten in verschiedenen Bereichen tätig und ist „ein alter KJE-Hase“, wie er schmunzelnd sagt.

In den drei Wohneinrichtungen leben insgesamt 64 erwachsene Frauen und Männer, die in den Werdenfelser Werkstätten arbeiten, die dortige Förderstätte besuchen oder als Senioren betreut werden. „Wir bieten Hilfe und gezielte Fördermaßnahmen an, damit unsere Bewohner ihren Alltag soweit möglich selbst gestalten und bewältigen und am Leben in der Gemeinschaft teilhaben können“, erläutert Rothe das Grundkonzept. Wertschätzung, Anerkennung und Respekt seien die Eckpfeiler. Sie werden von ihm selbst vorgelebt. Man spürt im Umgang mit den behinderten Menschen, wie sehr Rothe mit Herzblut seine Aufgaben erfüllt.

Da nimmt er einen Bewohner wie selbstverständlich an die Hand, führt ihn in sein Zimmer und fragt eine andere behinderte Dame warmherzig, wie es ihr denn heute gehe. „Ich liebe meine Tätigkeit und ganz besonders den engen Kontakt zu den Bewohnern“, sagt der aus dem Erzgebirge stammende gelernte Orthopädietechniker, der sich in einer dreijährigen Fortbildung zum Fachwirt für Sozial- und Gesundheitswesen das nötige Knowhow für sein Leitungs-Amt angeeignet hat.

Die handwerkliche Ausbildung konnte er vor allem in den Werkstätten noch gut nutzen, für seinen neuen Posten zählen eher andere Qualitäten. Neben der Menschlichkeit und Herzenswärme sicher auch das Organisationstalent und die kreative Ader, die sei allerdings durch Corona recht schnell ausgebremst worden. „Viele neue Ideen mussten warten, als stationäre Einrichtung waren wir von den Maßnahmen rund um die Pandemie besonders betroffen“, so der Wohnheim-Chef. Seine etwa 70 Mitarbeiter hätten phantastische Arbeit geleistet, um die Bewohner in den acht Gruppen weiterhin optimal zu betreuen und zu versorgen, ihre Selbstbestimmung und Selbstverantwortung zu stärken und die Persönlichkeit individuell zu fördern.

Nicht zuletzt auch deshalb steigt die Nachfrage nach Plätzen in den Wohnheimen stetig, die Warteliste ist lang. „Weil wir im Landkreis die einzigen Anbieter sind, die Menschen mit geistiger Behinderung – egal, ob sie unter einem Down-Syndrom leiden oder schwerst mehrfach behindert sind – unterbringen.“ Von der Grundpflege, dem An- und Auskleiden, der Hilfestellung beim Waschen und Duschen über die Essensausgabe, die Begleitung zur Arbeit oder auf Spaziergängen, zum Einkaufen bis hin zur Freizeitgestaltung sind Rothe und sein Team für die Bewohner da.



Auch die Hospiz- und Sterbebegleitung wird von intern ausgebildeten Mitarbeitern übernommen. „So können wir unsere Bewohner, die immer älter werden, bis zum Schluss begleiten“, so Rothe. Gab es früher nur eine Senioren-Gruppe, sind es heute zwei, Tendenz steigend. „Dieser Entwicklung müssen wir in Zukunft Rechnung tragen“, weiß Rothe.

Zudem soll das grundlegende Ziel, den behinderten Menschen ein lebens- und liebenswertes Ersatz-Zuhause zu schaffen, weiter verfolgt werden. „Die Bewohner unserer Heime ziehen von daheim aus wie es auch die Jugendlichen tun, die Selbständigkeit lernen und sich vom Elternhaus abnabeln müssen“, zieht er einen Vergleich. Manche kommen recht früh mit Mitte 20, andere erst mit Ende 40 oder gar noch später. Dadurch sind die Wohngruppen in allen drei KJE-Häusern bezüglich des Alters und der Krankheitsbilder total durchmischt. Das Leitbild „Füreinander, Miteinander“ wird hier aktiv gelebt und umgesetzt. Alle Mitarbeiter und Bewohner sowie deren Angehörige pflegen einen familiären Umgang, man spielt, unternimmt Ausflüge oder feiert gemeinsam Feste, wie zuletzt im Jahr 2019 das zehnjährige Jubiläum vom Haus Martinswinkel. Zum Konzept der Wohnhäuser gehört auch die Heimfahrt der Bewohner zwei Mal im Monat. „Dafür stellen wir einen eigenen Fahrdienst zur Verfügung, damit all diejenigen, die noch Angehörige im Landkreis haben, diese regelmäßig besuchen können“, erklärt Rothe.

Andere Aktivitäten werden von allen gern angenommen. „Wir besuchen beispielsweise in diesem Jahr in kleinen Gruppen die Passionsspiele, unternehmen aber auch regelmäßig Staffelsee-Rundfahrten oder kleine Wanderungen, die Reisen sind immer ein absolutes Highlight, gerade waren einige von uns in Italien in einem Selbstversorger-Haus.“ Auf die Zukunft angesprochen, zeigt sich Rothe vorsichtig, vorerst heißt es für ihn und seine Mitarbeiter, nach über zwei Jahren Corona endlich wieder eine Normalität einkehren zu lassen. bf