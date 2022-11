Garmisch-Partenkirchen: In Theorie und praktischem Reiten konnten die Mädchen und Buben punkten

(v.l.): Martina Simon, Marlene Simon, Lukas Hois, Sophia Kraus, Natalie Kaizik, Anna Schwarz, Antonia Seitz, Elli Willibald auf Schulpony Remy, Julia Hardt, Karola Stelzl, Johanna Wörnle, Eva Wörnle, Steffi Seitz, Helena Hillenbrand. © Barbara Falkenberg

GAP / Mittenwald – Für die Pferde liebenden Kinder ist es der Höhepunkt des Jahres, wenn sie ihre Reitabzeichen in einem Kurs erhalten. Am Schmalensee Gestüt in Mittenwald haben die Pferdefreunde Werdenfels e.V. Garmisch-Partenkirchen viele Kinder glücklich gemacht.

Für die achtjährige Helena Hillenbrand aus Garmisch-Partenkirchen ist ein Traum in Erfüllung gegangen. „Ich war echt aufgeregt und jetzt bin ich sehr stolz, dass ich die Prüfung bestanden habe, wir haben mehr gelernt als für die Schule!“, sagt sie lachend. Man merkt ihr die Erleichterung an, der Prüfungsdruck ist abgefallen und stolz hält sie ihr Abzeichen in der Hand.

Auch Anna Schwarz (13) ist erleichtert, vor allem die Springprüfung war für die Schülerin aus Mittenwald und ihr Pferd mit dem Namen Hexe nicht so leicht, doch am Ende lief alles rund und beide bestanden die Prüfung mit Bravour. „Nur gut, dass Hexe so brav war und so toll gesprungen ist.“ Auch der Prüferin Karola Stelzl fiel ein Stein vom Herzen, als alle ihre Prüflinge die Aufgaben mit Bravour bestanden hatten.

Eine intensive Vorbereitung war der Schlüssel zum Erfolg: Nach einem mehrtägigem Kurs rund ums Pferd mit den Reitlehrerinnen Natalie Kaizik und Steffi Seitz fanden am Abschlusstag die Motivationsprüfungen statt. Je nach Können wurde das Reitabzeichen (RA) 10, 9 oder 8 abgelegt. Geprüft wurde von Karola Stelzl in Theorie und praktischem Reiten.



Da wurde Wissen in allgemeiner Pferdekunde, Fütterung, Pferderassen und allgemeiner Reitlehre abgefragt, in der Praxis mussten die Mädel und Buben auf ihren Pferden die Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp vorführen, fürs RA 8 wurden auch kleine Sprünge verlangt. In jedem Fall hatten alle neben dem Prüfungsstress auch viel Spaß und Freude an den Pferden und dass am Ende alle die Prüfung mit Erfolg abschließen konnte, freute auch die Prüfer und Lehrerschlossen. fal