Garmisch-Partenkirchen ist Host Town für die Special Olympic World Games 2023

Garmisch-Partenkirchen ist Host Town für die Thailändische Delegation. © Symbolbild: Special Olympic World Games Berlin

Vom 12. bis 15. Juni 2023 ist Garmisch-Partenkirchen Host Town der Thailändischen Delegation der Special Olympics, bevor diese weiter zu den Spielen nach Berlin reist. Die Marktgemeinde freut sich als erfahrener Gastgeber darauf, die Athletinnen und Athleten sowie deren Betreuungspersonen im schönen und barrierefreien aja Hotel willkommen zu heißen.

Die Sportlerinnen und Sportler, die in sechs Disziplinen - Leichtathletik, Boccia, Badminton, Fußball, Tischtennis und Schwimmen - antreten werden, sind zwischen 15 und 25 Jahre alt. Insgesamt werden 53 Personen, einschließlich Teilnehmenden und ihren Betreuungspersonen, anreisen. Die gesamte Thailändische Delegation ist hochmotiviert und freut sich auf die bevorstehenden Spiele in Berlin. Ein vielseitiges Programm erwartet die Gäste während ihres Aufenthalts in Garmisch-Partenkirchen, um ihnen die hiesige Kultur näher zu bringen. Ob eine Gondelfahrt auf den Wank, ein Fackellauf durch die Fußgängerzone bis zum Mohrenplatz oder ein Boccia-Turnier im Michael-Ende-Park – für spannende Aktivitäten wird gesorgt.

Die Special Olympics Weltspiele sind ein Sportereignis von ähnlichen Dimensionen wie die Olympischen Sommerspiele. Anders als bei den Paralympics nehmen an diesen Wettkämpfen ausschließlich Athlet:innen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung teil, nicht jedoch Sportler:innen mit ausschließlich körperlichen Behinderungen. Vom 17. bis 25. Juni 2023 finden die World Games in Berlin statt und somit zum ersten Mal in Deutschland. Über 7.000 Teilnehmende aus 190 Delegationen werden in 26 Sportarten antreten. Sie werden dabei von bis zu 20.000 Volunteers unterstützt. Die Weltspiele sind somit das größte Multisport-Event in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München.

Inklusion ist das Kernthema der Special Olympics. Auch die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen hofft darauf, dass sich die Bevölkerung aktiv am Geschehen beteiligt und den Inklusionsgedanken unterstützt. glx