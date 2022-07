Garmisch-Partenkirchen: Jubiläum der Sandtner Orgel in Maria Himmelfahrt

Rainer Voll spielt eines der vier Konzerte. © FOTOGRAFIE STOESS MURNAU

GAP – Große Orgelmusik aus vier Jahrhunderten vom Rokoko bis zur französischen Romantik präsentieren am Sonntag, den 10. Juli in vier aufeinanderfolgenden Konzerten, zwei Meister dieses königlichen Instruments. Wegen der Pandemie konnte im vergangenen Jahr die Orgelnacht nicht stattfinden. Darum wird diese in diesem Jahr nachgeholt. Zum 30-jährigen Jubiläum der Sandtner Orgel in Maria Himmelfahrt erklingen in 4 Konzerten Orgelmusik aus allen Jahrhunderten. Mittelpunkt dieser Orgelnacht in der Partenkirchner Pfarrkirche ist die 1991 von der Dillinger Firma Hubert Sandtner gebaute Orgel, die mit ihren 31 Registern und 2 Manualen ganz besonders klingt. Neu ist dieses Jahr eine Orgelvorführung für Kinder um 18 Uhr. Hier wird anhand von Beispielen der Register die Königin der Instrumente erklärt.

Im ersten der vier Konzerte spielt der Partenkirchner Kirchenmusiker Rainer Voll ab 19 Uhr unter dem Motto von Johann Sebastian Bach bis Charles Marie Widor. Ab 20 Uhr bietet Voll Stücke aus dem Rokoko und der französischen Romantik. Ab 21 Uhr erklingen dargebracht von Alexander Pointner aus Lenggries, Orgelmusik aus vier Jahrhunderten. Den krönenden Abschluss bildete ab 22 Uhr Pointner, dann unter dem Motto: Orgelmusik zur Nacht. Der Eintritt ist frei. Spenden zugunsten der Partenkirchner Kirchenglocken sind erbeten. kb