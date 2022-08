Garmisch-Partenkirchen: Kleines Theater feiert großen Erfolg mit einer außergewöhnlichen Liebesbeziehung

Tatjana Pokorny und ihr Gatte Matthias Weckmann sind die perfekte Besetzung für den Broadway-Erfolg „Nächstes Jahr, gleiche Zeit“. Die nächsten Aufführung finden am 26. August und 17. September, um 20 Uhr, im Kleinen Theater Garmisch-Partenkirchen statt. © Lilian Edenhofer

GAP – Ein sensationell schönes Stück im Kleinen Theater. Kein Sitz blieb unbesetzt, als sich der Vorhang öffnete und kaum ein Auge trocken bei der Schlussszene der Premiere des Broadway-Dauerbrenners „Nächstes Jahr, gleiche Zeit“. Das sehr gut komponierte und dicht inszenierte Stück kann so authentisch und facettenreich in allen Höhen und Tiefen des Stücks wohl nur von Protagonisten getragen werden, die sich wirklich intim kennen und ihr Publikum lieben. Chapeau! Tatjana Pokorny und ihr Gatte Matthias Weckmann brillieren als außergewöhnliches Liebespaar Doris und George in der romantischen Komödie von Bernard Slade.

Das Theaterstück hatte 1975 am Broadway Premiere und wurde 1978 mit Ellen Burstyn und Alan Alda in den Hauptrollen verfilmt. Inhaltlich geht es um eine Affäre, eine große Liebe unter ungewöhnlichen Bedingungen. Doris und George – beide anderweitig verheiratet und beide mit drei Kindern gesegnet – sitzen meilenweit entfernt von ihren jeweiligen Familien in einem Restaurant. Es funkt gewaltig zwischen den beiden, sie verbringen die Nacht zusammen und beschließen, dieses wunderbare, verrückte Erlebnis jedes Jahr zur gleichen Zeit zu wiederholen. So treffen sie sich fortan einmal im Jahr zur gleichen Zeit im gleichen Hotel. Eine Liebe, die die Zeiten überdauert und noch wächst. Pokorny und Weckmann verstehen es grandios, das außergewöhnliche Liebespaar im Wandel der Jahre darzustellen. Das Publikum spürte die enge Verbundenheit der beiden Schauspieler, die im wirklichen Leben bereits seit 30 Jahren ein Paar sind. Gerade deswegen gelingt es den beiden, die Entwicklung des Liebespaars gefühlvoll und überzeugend zu verkörpern. Eine Meisterleistung, die von den Zuschauern immer wieder durch Szenenapplaus und tosenden Schlussapplaus inklusive Bravorufen gewürdigt wurde.

Weitere Aufführungen „Nächstes Jahr, gleiche Zeit“ am 26. 08. und 17.09., jeweils um 20 Uhr im Kleinen Theater am Richard-Strauss-Platz in Garmisch-Partenkirchen. Karten dort oder bei GAP-Ticket. edh