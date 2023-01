Garmisch-Partenkirchen: Kreisbrandinspektor Andreas Küspert und Kreisbrandmeister Josef Pongratz geehrt

Teilen

Von links: Kreisbrandrat Johann Eitzenberger, Kreisbrandinspektor Andreas Küspert, Kreisbrandmeister Josef Pongratz und Landrat Anton Speer. © LRA

Landkreis – Große Freude bei der Kreisbrandinspektion: Noch vor dem Jahreswechsel konnte Landrat Anton Speer und Kreisbrandrat Johann Eitzenberger zwei besonders verdiente Mitglieder der Kreisbrandinspektion auszeichnen.

Kreisbrandinspektor Andreas Küspert, Freiwillige Feuerwehr Partenkirchen, erhielt die zweithöchste Auszeichnung des Deutschen Feuerwehrverbandes, das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber, verliehen. Damit wurde nicht nur Küsperts überaus verdienstvoller und erfolgreicher Werdegang innerhalb seiner Heimatfeuerwehren Marktredwitz und Partenkirchen insgesamt, sondern auch seine herausragenden Leistungen z.B. im Bereich der Alarmierungsplanung und der Zusammenarbeit mit der ILS Oberland gewürdigt. Besonders auch seine erfolgreiche ­Führungs- und Stabsarbeit bei zahlreichen Großschadens- und Katastrophenlagen, wie den Hochwasserereignissen 1999, 2002 und 2005 in Garmisch-Partenkirchen, 2013 in Passau oder der Schneekatastrophe 2019. Bei der nichtpolizeilichen Absicherung der beiden G7-Gipfel auf Schloss Elmau 2015 und 2022 war er ebenfalls nicht nur an zentraler Stelle in den Vorbereitungsstäben, sondern ebenfalls während des Einsatzes sehr erfolgreich aktiv tätig.



Kreisbrandmeister Josef Pongratz, Freiwillige Feuerwehr Oberammergau, erhielt das Bayerische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber, insbesondere für seine herausragenden Verdienste um die Kreis­ausbildung der Maschinisten, als auch wegen seiner besonderen Leistungen vor und während des G7-Gipfels, bei dem er vor allem für die Sicherstellung des Brandschutzes an den Hubschrauberlandeplätzen verantwortlich zeichnete.



Sowohl Pongratz, als auch Küspert trugen zudem beim schweren Zugunglück von Brugrain am 3. Juni 2022 ihren Teil zum Gesamteinsatzerfolg bei.



Neben diesen beiden besonderen Ehrungen überreichte Landrat Anton Speer auch die ersten sog. Bandschnallen als Erinnerung an den G7-Einsatz 2022 an die beiden sowie an KBR Johann Eitzenberger, von dem er selbst wiederum diese überreicht bekam. Diese Erinnerungsbandschnalle, die grundsätzlich alle am G7-Einsatz beteiligten Einsatzkräfte erhalten können, wird in Kürze verfügbar sein und dann an alle nicht-polizeilichen Organisationen ausgegeben werden können. kb