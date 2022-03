Garmisch-Partenkirchen: Künstlerin will weitere Info-Bausteine rund um die Levi-Grabstätte verwirklichen

Von: Margot Schäfer

Teilen

Das schöne Bild vom Sommer wandelte sich im Herbst: Laub und Äste ließen nichts mehr von der Levi-Grabstätte in Partenkirchen erkennen. © Meggy Schäfer

GAP – Im Sommer 2021 war es soweit: Nach jahrzehntelangem unrühmlichem Umgang mit Grab und Vermächtnis des berühmten Dirigenten, Komponisten und Ehrenbürgers Hermann Levi, der Partenkirchen zur Wahlheimat erkoren hatte, kam dieser endlich auch hier zu Ehren.

Dort, wo er im Mai 1900 am Riedberg, Ecke Leitenfeld-/ Karwendelstraße beerdigt worden war, hatte die Bildende Künstlerin Franka Kaßner eine beeindruckende, würdige Grabstätte erschaffen. Eine Jury, der neben Altbürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer, Künstlern, Kuratoren und Architekten auch die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Dr. Charlotte Knobloch angehörte, entschied sich für Kaßners Entwurf „Der letzte Gruß“.

Man hätte wohl kaum eine Engagiertere und Sachkundigere finden können, denn Kaßner, die an der Münchner Kunstakademie studiert hatte, bringt eine besondere Beziehung zu dieser Musikerpersönlichkeit mit. „Es ist mein Herzensprojekt“, betont die Bildhauerin, die um die Umsetzung jedes Details ringt, sich intensiv mit der Thematik auseinandersetzt, immer wieder. Bei der Fertigstellung der Grabstätte fühlte sie sich von der Marktgemeinde bestens unterstützt, lobte die Zusammenarbeit. Gleichzeitig bat sie um Zeit für die Umsetzung der noch ausstehenden Projektarbeiten. Neben dem Themenweg, für den es dann auch Führungen geben wird, fehlt vor allem eine Infotafel vor Ort.

Ein Stein des Anstoßes, da keinerlei Erklärungen für das 50 m² große Areal weit und breit zu finden sind. Auch nicht beseitigtes Laub und heruntergefallene Äste, das ungepflegte Erscheinungsbild der Gedenkstätte wurde von Bürgern und Gästen immer wieder moniert. „Eine Informations-Zwischenlösung lehnt Franka Kaßner ab“, hieß es dazu von Pressesprecherin Silvia Käufer-Schropp aus dem Rathaus. Das bestätigt die Künstlerin: „Ein klassischer Umgang mit herkömmlichen Mitteln reicht mir an dieser Stelle nicht aus“, lässt sie wissen. Gleichzeitig teilt sie ihren Zeitplan mit und der lässt hoffen. Im Frühjahr 2022 ist das Aufstellen einer Bronzetafel an der Grabstätte mit Levis zentralen Daten vorgesehen. Im September sind dann die klassischen Stelen mit Tafeln mit wichtigen Stationen in Levis Leben entlang des Weges fertig. Beides gehörte neben der Grabstätte zu ihrem Gesamtauftrag.



Kaßner reicht das nicht: „Ich habe nach weiteren Möglichkeiten gesucht, die Person Hermann Levis noch besser, intensiver zu beleuchten“. Ein Konglomerat aus verschiedenen Bausteinen ist das Ergebnis. So wird es zusätzlich einen Audiowalk geben, der sowohl in Garmisch-Partenkirchen per App/Guide als auch ortsungebunden von einer Computerplattform verfolgt werden kann. „Ein Hörspiel aus meinen künstlerischen Mitteln“. Hier soll aus dem vorhandenen Briefwechsel Levis fragmentarisch zitiert werden, Kaßner mit ihren ganz persönlichen, an Levi geschriebenen Briefen und mit Musik antworten. „Immer, wenn ich den wundervollen vorgesehenen Weg gehe, schreit alles nach Musik. Dabei hört sich in der wundervollen Umgebung alles anders an, interpretiert sich alles neu“, so ihre Intentionen. Der letzte Baustein zu Grabstätte, Bronzetafel, Infostelen und Audiowalk soll ein Booklet sein, ein kleines thematisches Heftchen, das im Frühjahr 2023 das transmediale Informationssystem rund um Levi komplettieren wird. An Mehrkosten für die Marktgemeinde hat Kaßner dabei nicht gedacht, sondern sie versucht, andere Finanzierungsquellen zu finden.

Es geht also weiter mit der Realisierung von Projekten zu Levi als Künstlerpersönlichkeit in seiner Zeit. Dabei werden neue Wege aufgezeigt. Auch das Richard-Strauss-Institut bleibt an dem Thema dran, plant im Herbst weitere Veranstaltungen rund um den berühmten jüdischen Dirigenten und Komponisten. Im Souterrain der Jugendstil-Villa ist die interessante Levi-Ausstellung nach wie vor zu sehen. Meggy Schäfer