Garmisch-Partenkirchen: Märchenspiel »Frau Holle« erneut verschoben

Von: Margot Schäfer

Der dritte Anlauf! Das Märchenspiel ist nun für Oktober 2022 fest vorgeplant. © Meggy Schäfer

GAP – Erneut verschieben muss die Theatergruppe Creme Frech ihr für den 2./3. April geplantes Märchenspiel für die ganze Familie ‚Frau Holle‘. „Die enorm hohe und derzeit immer noch steigende Inzidenz machen einen Probebetrieb derzeit unmöglich“, erklärt Martin Kirschner, Erster Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins.

Frau Holle wird also zumindest auf der Theaterbühne ihre Betten demnächst nicht schütteln, Gold- und Pechmarie erhalten ihren verdienten Lohn erst später. „Einen neuen Termin haben wir aber fest geplant, und diesmal warten wir nicht bis zum Advent“, bleibt Regisseurin Meggy Schäfer optimistisch. Am 22. und 23. Oktober 2022 und in der Woche bis zu den Allerheiligenferien wird das Märchenspiel jetzt im Konzertsaal Richard Strauss beziehungsweise auf der Bühne U1 aufgeführt. Der dritte Anlauf! Bereits für Mitte Juli ist außerdem etwas ganz Besonderes geplant: Im Rahmen von „Gap.beinand“, dem Kulturfestival für alle, steht zusammen mit Musiklehrer*Innen sowie Schülern*Innen der Musikschule Garmisch-Partenkirchen „Der Karneval der Tiere“ von Camille Saint Saens auf dem Programm. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Musikschule kommt diese neue Kooperation zustande.

„Ich freue mich sehr darauf“, sagt deren Chef Jürgen Klier, der auch die musikalische Leitung übernimmt. Die Inszenierung im Festsaal Werdenfels des Kongresshauses liegt in den Händen von Schäfer, die zusammen mit Sabine Bachmann (die auch für die Kostüme verantwortlich sein wird) eine neue Fassung dafür schreiben wird. „Karneval im Sommer, Frau Holle im Oktober – Corona wirbelt so Einiges durcheinander. Aber Hauptsache, wir dürfen bald wieder auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stehen“, erklärt die Regisseurin. msch