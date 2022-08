Garmisch-Partenkirchen: Museum Aschenbrenner widmet Clemens Fränkl (1872-1944) eine Sonderausstellung

Von: Margot Schäfer

Beim Aufbau der Sonderausstellung im Museum Aschenbrenner: (v.l.) Prof. Dr. Thomas Steppan, Museumsleiterin Karin Teufl und Mitarbeiterin Gudrun Hügle. © Meggy Schäfer

GAP – Im Oktober 2021 bat Karin Teufl, Museumsleiterin des Museum Aschenbrenner diejenigen Einwohner der Region, die Gemälde des Landschaftsmalers Clemens Fränkel (1872-1944) besitzen, sich zu melden. „Der Aufruf hatte großen Erfolg, unterstützte uns bei einer spannenden Spurensuche, half bei der Erstellung des jetzt vorliegenden Katalogs. Drei der schönsten Bilder-Leihgaben mit Motiven unserer Heimat zeigen wir in unserer aktuellen Sonderausstellung“, erklärt sie.

Es ist die erste Einzelausstellung über Leben und Werk Fränkels nach dem Krieg. Von 1929 bis 1937 lebte und wirkte der Künstler erfolgreich in Garmisch-Partenkirchen. Als Jude angefeindet, emigrierte er mit der Familie nach Italien, konnte seine Arbeit sieben Jahre in dem Gebirgsort Cortina D’Ampezzo (Dolomiten) bis zu seiner Zwangsdeportation 1944 fortsetzen. Im Konzentrationslager Auschwitz wurde er schließlich ermordet. Sein Sohn Kurt kehrte nach 1945 nach Garmisch-Partenkirchen zurück. Hier war er fast vier Jahrzehnte Inhaber einer Kunsthandlung.

Anlässlich des 150. Geburtstages von Clemens Fränkel wird das Werk des zu Unrecht vergessenen, bedeutenden Kunstmalers im Museum Aschenbrenner wieder ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt.



Teufl und ihre Mitarbeiterinnen haben in der ersten Etage des Hauses die Präsentation realisiert. Kuratiert wurde diese gemeinsam mit Prof. Dr. Thomas Steppan vom Institut für Kunstgeschichte der Universität Innsbruck. Prof. Steppan ist profunder Kenner Fränkels. Bereits 2013 hatte er über den Landschaftsmaler publiziert. Die Ausstellung im Museum Aschenbrenner in Garmisch-Partenkirchen zeichnet jetzt den Weg des Künstlers nach. „Gezeigt wird die Entwicklung von den ersten vielversprechenden Skizzen über die Studienzeit an der Münchner Akademie der Bildenden Künste bis zu Werken als bedeutender Landschaftsmaler“. Bereits in seiner Münchner Zeit hatte er wichtige Ausstellungen, war Mitglied bedeutender Künstlerverbände, seine Bilder waren im In- und Ausland sehr gefragt. In der chronologischen Aufbereitung sind die Ölgemälde aus verschiedenen Schaffensphasen an den Wänden zu finden, während die Vitrinen den Zeichnungen und Gouachen vorbehalten bleiben. „Aus der romantischen Münchner Schule kommend, hat Fränkel auch impressionistische Strömungen verarbeitet, später sogar expressionistische“, erklärt der Kunstprofessor. „Er blieb allerdings frei von Moden und sich immer treu“. Die meisten der gezeigten Bilder sind Leihgaben des Enkels. Bis zum 6. November 2022 ist die Ausstellung im Museum Aschenbrenner, Loisachstraße 44, zu sehen.

Infos zu Öffnungszeiten usw. unter www.museum-aschenbrenner.de sm