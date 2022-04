Garmisch-Partenkirchen: Nach Durststrecke legen die Trachtler wieder los

Teilen

Die verdienten Trachtler Johann Kreutterer (Peißenberg) und Stefan von Eiberg (Aidling) (2. und 3.von links), wurden vom 1. Gauvorstand Josef Mayr (links) und Stellvertreter Stephan Märkl (rechts) mit der Gaumedaille in Gold ausgezeichnet. © Klaus Munz

GAP – Über zweieinhalb Jahre coronabedingte Durststrecke liegt auch hinter den Trachtlern. Brauchtum und Großveranstaltungen lagen somit auf Eis. Das Gausingen, kürzlich erfolgreich in der Bayernhalle durchgeführt, war das Startsignal für einen Neubeginn. Bei der Gau-Frühjahrsversammlung im Partenkirchner Gasthaus „Zum Rassen“ trafen sich vor kurzem die Delegierten von 30 Vereinen der Oberländer Trachtenvereinigung (OTV).

Nach der Begrüßung durch den Gauvorsitzenden Josef Mayr (Schöffau) und den Vorstand des ausrichtenden Vereins „Werdenfelser Heimat“, Andreas Grasegger, richtete auch Bürgermeisterin Elisabeth Koch Grußworte an die Versammlung. „Ihr pflegt unser Leben und untere Traditionen und wir als Gemeinde stehen voll hinter eurer Sache“, betonte die Gemeinde-Chefin. Gau-Schriftführer Markus Luidl listete in seinem Kurzbericht die wichtigsten Ereignisse des ersten Halbjahres seit den Neuwahlen auf, ehe Kassier Franz Degele Einblicke in die Gaukasse gewährte. Peter Egner blickte positiv auf das Gausingen zurück: „Eine gute Resonanz bei 92 Mitwirkenden“, freute sich der Sängerwart. Zwei verdienten Trachtlern aus Riegsee und Peißenberg wurde an diesem Abend die Gaumedaille in Gold für mehr als 25-jährige Vorstandstätigkeit verliehen. Johann Kreutterer war für den Trachtenverein Markt Peißenberg als Vorplattler (1982-86), Jugendwart (1993-95), 1. Kassier (2001-2008) und seitdem als 2. Vorstand tätig. Die gleiche Auszeichnung galt für Stefan von Eiberg. Seinem damaligen Heimatverein Schlehdorf diente er 14 Jahre als 2. Vorstand, nach Heirat und Umzug nach Riegsee wirkte er beim Trachtenverein „Alpenblick“ Aidling sechs Jahre als 2. Vorstand. Darüber hinaus gehört von Eiberg 25 Jahre dem Gauausschuss an – zunächst als Gebietsvertreter und seit 1999 als Gaumusikwart. Weiterer Tagesordnungspunkt waren die Vergabe von Veranstaltungen. Einstimmig erhielt der Partenkirchner Verein „Werdenfelser Heimat“ den Zuschlag für die Ausrichtung des Gaujugendtages 2024. Ebenso einstimmig votierten die Delegierten für die Bewerbung von Spatzenhausen. Voraussichtlich Anfang Juni 2024 wird der Verein „Almrösl“ das 77. Gaufest anlässlich des 100. Vereinsjubiläums ausrichten.

Wichtiges Thema war auch der Gaubeitrag, den die Mitgliedsvereine an den Gau entrichten. Dieser war in früheren Zeiten bereits ausgesetzt worden, nunmehr stand die Neufestsetzung an. Ja oder nein – dies wurde rege diskutiert. Der Vorschlag von Helmut Greif wurde angenommen und beinhaltete einen Gaubeitrag von 100 Euro pro Verein wie bisher, aber mit einer Laufzeit von 5 Jahren. „Dies ist praktikabel“, urteilte Josef Mayr. Weiterhin regte Vorstand Andreas Grasegger an, den festgesetzten Limonaden-Preis beim Jugendtag zu überdenken. „Für 15 Euro bekomme ich bei keinem Festwirt mehr ein Tragerl, der Preis ist nicht mehr zeitgemäß“, betonte Grasegger. Das Thema soll demnächst behandelt werden. Zum Schluss hatte Stellvertreter Märkl die Gelegenheit, sich beim Vorstand Mayr und seiner Mannschaft für die Arbeit zu bedanken – auch er freute sich, dass nun wieder Brauchtumsarbeit möglich wird. mun