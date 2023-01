Garmisch-Partenkirchen: Ortskameradschaft der Gebirgstruppe feierte im Rahmen der Jahresabschlussmesse

Mit der Standarte rückt der Vorsitzende Joachim Kusch (2. von rechts) mit den Mitgliedern der Kameradschaft bei vielen Anlässen aus. © Klaus Munz

GAP – Eigentlich hätten die im Kameradenkreis organisierten Gebirgsjäger bereits im vergangenen Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiern können. Corona bremste die Feierlichkeiten aber aus. So gedachte man heuer im Rahmen der üblichen Jahresabschluss-Messe mit Kranzniederlegung und der gemütlichen Feierstunde im Heim der Sanitätskolonne den damaligen Begründern.

Zunächst feierte die Kameradschaft mit Pater Claus Scheifele in der Klosterkirche St. Anton die Gedenkmesse für alle Gefallenen und Vermissten der Kriege und derzeitigen Konflikte, die auch die Bundeswehr mit ihren Auslandseinsätzen tangiert. Ins Gedenken eingeschlossen wurden auch die zuletzt Verstorbenen Siegfried Groß, Siegfried Buchhauer, Dieter Strebl, Robert Vetterl, Eckhard Sander, Alfred Seidenschwan, Heinz Bohms, Michael Hornung und Stefan Albert. Bei jener mit Trompetenklängen untermalten Serenade erinnerte 1. Vorsitzender Joachim Kusch „über gelebte Kameradschaft und das besondere Zusammengehörigkeitsgefühl, das wir in Bayern pflegen”. „Wir dürfen uns nicht runterziehen lassen, auch wenn so viele Nachrichten aus dem Weltgeschehen beängstigen”, betonte Kusch, der nunmehr nach Rudolf Lehner, Robert Vetterl und Jochen Seng als vierter Vorsitzender in der Vereinsgeschichte die Ortskameradschaft seit Jahren anführt.

Zur Feierstunde durfte Kusch auch die Ruhestands-Generäle Franz Werner und Winfried Dunkel im Beisein vieler Kameraden aller Dienstränge, sowie die Delegationen der Veteranenvereine aus Garmisch, Grainau und Partenkirchen begrüßen. Als 1971 die Kameradschaft entstand, war Garmisch-Partenkirchen noch die Heimat des Kommandos der 1. Gebirgsdivision. Bis zur Verlegung 1994 nach München bestand eine rege Verbindung mit der Gemeinde, den Traditionsvereinen und den Bürgern durch das Offizier- und Unteroffizierkorps des Stabes und der Stabskompanie. Im Jahre 2000 gab die Kameradschaft die Anfertigung einer Standarte in Auftrag, die auf der Vorderseite einen Gebirgsjäger zeigt, die Rückseite schmücken vor dem Bayerischen Rautenmuster das Ortswappen von Garmisch-Partenkirchen und das Edelweiß als Symbol der Gebirgstruppe.

„Heute werden die Kontakte in erster Linie durch die OK und das Gebirgsmusikkorps aufrecht erhalten”, sagt Kusch. “Denn es gilt zu vermitteln, dass Tradition und Brauchtum der Gebirgstruppe auch ein fester Bestandteil des militärischen und öffentlichen Lebens in unserer Heimat ist”, schreibt der Vorsitzende beim Grußwort in der bereits letztjährig erschienen Festschrift zum Jubiläum. Und er sieht es zusammen mit den Mitgliedern der Ortskameradschaft als eine “Verpflichtung an, Selbstverständnis und Zusammenhalt auch in Zukunft zu erhalten”. mun