Garmisch-Partenkirchen: Polizei überprüft Fahrräder von Schulkindern auf Verkehrssicherheit

In den Wochen vom 17. - 28. Oktober wird die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen im Rahmen der Schulwegüberwachung ganz gezielt die Fahrräder von Schülerinnen und Schüler auf Verkehrssicherheit überprüfen. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich / dpa

GAP - Im Herbst haben Präventionsaktionen rund um das Thema Sicherheit am Fahrrad bei der PI Garmisch-Partenkirchen zwischenzeitlich schon Tradition. Jedes Jahr versuchen die Beamtinnen und Beamten mit ihren Kontrollen so die Verkehrssicherheit in der dunklen Jahreszeit zu erhöhen. In diesem Jahr richtet sich eine Aktion ganz speziell an junge Verkehrsteilnehmer.

Denn ein großer Teil der Schülerinnen und Schüler bewältigt den täglichen Schulweg mit dem Fahrrad. Mit dem Absolvieren der Fahrradprüfung bekommen alle Kinder ab der vierten Klasse die Grundkompetenz zur sicheren Teilnahme im Straßenverkehr. Bestandteil der Fahrradprüfung ist auch das Thema „verkehrssicheres Fahrrad“. Hierzu zählt vor allem auch die intakte Beleuchtungseinrichtung.

Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es enorm wichtig, dass man von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen und somit wahrgenommen wird, weshalb eine intakte Beleuchtungseinrichtung auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Leider muss die Polizei im Allgemeinen bei Fahrradfahrenden in diesem Bereich immer wieder gravierende Mängel feststellen. Bei schulpflichtigen Kindern sind in erster Linie die Eltern für die Verkehrssicherheit der Fahrräder ihrer Schützlinge verantwortlich. Aus diesem Grund richtet sich die aktuelle Schwerpunktaktion der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen ganz gezielt an die Eltern schulpflichtiger Kinder. Diese sind aufgerufen, regelmäßig die Fahrräder ihrer Kinder auf deren Verkehrssicherheit zu überprüfen.

In den Wochen vom 17. - 28. Oktober wird die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen im Rahmen der Schulwegüberwachung ganz gezielt die Fahrräder von Schülerinnen und Schüler auf Verkehrssicherheit überprüfen. Sollten Mängel bestehen, werden diese schriftlich auf einer „Mitteilung über Fahrzeugmängel“ dokumentiert. Die Eltern sind dann aufgefordert, die Mängel zu beseitigen und dies bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen überprüfen zu lassen.

Die Beamteninnen und Beamten möchten ausdrücklich betonen, dass im Rahmen dieser Aktion keine Bußgelder für Kinder oder Eltern verhängt werden. Vielmehr dient die Präventionsaktion dazu, dass Kinder sicher am Straßenverkehr teilnehmen können.

Auch wenn das Hauptaugenmerk dieser Präventionsaktion auf der verkehrssicheren Teilnahme von Schülerinnen und Schülern liegt, so gilt natürlich für alle Fahrradfahrenden, dass die Beleuchtungseinrichtung bei Dunkelheit einzuschalten ist. So werden die Einsatzkräfte in den kommenden Wochen auch im Allgemeinen wieder verstärkt Fahrradkontrollen durchführen. kb