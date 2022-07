Garmisch-Partenkirchen: Schüler der Bürgermeister-Schütte-Schule laufen für die Ukraine

Die aktiven Rundenläufer vor dem Rettungswagen der Bereitschaft Partenkirchen. © BRK

GAP – Einige sind gelaufen wie nie zuvor in ihrem Leben: Runde für Runde, denn jede Runde brachte Geld. Wieviel, das hatten sich die zahlreichen Unterstützer zuvor überlegt, die am 24. April zum großen Spendenlauf in die Bürgermeister-Schütte-Schule kamen. Mal war es ein Euro, mal auch mehr für jede Runde, die für Geflüchtete aus der Ukraine gespendet wurden.

Für die gute Sache schwitzten nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch einige LehrerInnen. „Es zählte der Teamgeist und der gemeinsame Wille, an diesem Tag möglichst viel Geld für die gute Sache einzunehmen“, sagte Schulleiterin Stefanie Schmidt. Dazu gehört auch das Kuchenbuffet, mit der die Schülermitverwaltung (SMV) für ausreichend Stärkung der Sportlerinnen und ihrer Sponsoren sorgte. 7.500 Euro wurden erlaufen, die Anfang Mai dem Geschäftsführer des BRK Kreisverbandes in Form eines übergroßen Schecks überreicht werden konnten. „Wir unterstützen die Geflüchteten aus der Ukraine mit vielen Projekten und Leistungen“, freute sich Klemens Reindl.

Zum Beispiel wurden viele tausend Bekleidungsstücke an die Neuankömmlinge ausgegeben, Fahrräder organisiert oder Eintrittskarten ins Schwimmbad. „Im Moment planen wir eine Übergangseinrichtung für ukrainische Kinder im Vorschulalter aufzubauen, die von ukrainischen Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen selbst organisiert und betreut werden soll.“ Das Rote Kreuz betreibt an der Grund- und Mittelschule in Partenkirchen eine Offene Ganztagsschule zur Betreuung von SchülerInnen am Nachmittag. kb