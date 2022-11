Garmisch-Partenkirchen: Schülerinnen und Schüler pflanzen 300 Weißtannen für den Schutzwald

Die Schülerinnen und Schüler der Zugspitz-Realschule lassen sich ihre wohlverdiente Brotzeit schmecken. © AELF WM

GAP – Schon seit 13 Jahren ist es an der Zugspitz-Realschule ein fester Bestandteil des Schulkalenders, dass alle Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe in Zusammenarbeit mit den Bayerischen Staatsforsten Anfang des Schuljahres Bäume zur Rettung des Bergwaldes pflanzen.

Um die Schülerinnen und Schüler auf diese Pflanzaktion vorzubereiten, informierte Joachim Mark, Förster am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim bereits in der ersten Schulwoche über die Bedeutung des Bergwaldes und die komplexen Abläufe in einem Schutzwald. Joachim Mark und seine Kollegin Paulina Schmidt von der Fachstelle für Schutzwald-Management wählten für die Aufforstung eine vom Borkenkäfer und Windwürfen geschädigte Waldfläche am Fuße des Wanks.

Früh morgens trafen sich alle drei 9. Klassen der Zugspitz-Realschule mit ihren Klassenleitern und dem Team des AELF Weilheim am Parkplatz in Schlattan. Nach einem kurzen Anstieg zum Gschwandtner Bauer gab es dort noch eine hilfreiche Instruktion zum Verhalten am Berg, bevor die 65 Schülerinnen und Schüler in kleinere Gruppen eingeteilt wurden. Voll bepackt mit Pflanzhauen und den gut 300 jungen Weißtannen ging es noch gut eine halbe Stunde weiter bergauf. Angekommen an der aufzuforstenden Fläche packten die Neuntklässler tatkräftig mit an.

Bei der Pflanzung der jungen Tannen achteten sie darauf, dass diese unterhalb von querliegenden Baumstämmen gesetzt wurden, damit sie vor gleitenden Schneemassen geschützt sind. Zwischenzeitlich stärkten sich die Schülerinnen und Schüler noch mit einer Brotzeit und konnten sich mit den Förstern vom AELF weiter zum Schutzwald und dessen Bedeutung für die Menschen im Tal austauschen.



Stolz und zufrieden – und auch ein bisschen müde – so endete für die Schülerinnen und Schüler ein außergewöhnlicher Schultag am Wank. Auch Lehrerin Petra Pawalkat ist sich abschließend sicher, „dass alle Schülerinnen und Schüler beim Aufforsten anschaulich gelernt haben, dass es sich lohnt, sich für unsere Umwelt und Heimat einzusetzen“.



Auch die 10. Klassen des St.-Irmengard-Gymnasiums in Garmisch-Partenkirchen unterstützten vergangene Woche bei einer Pflanzaktion an gleicher Stelle die Rettung des Bergwaldes. kb