Garmisch-Partenkirchen: Sinfonietta Werdenfels spielte auf

Teilen

Nach drei Jahren coronabedingter Pause konnte die Sinfonietta Werdenfels wieder zu einem Konzert einladen. Der Film- und Musicalabend war ein voller Erfolg! © Helmut Kröll

GAP – Scheinwerfer tauchten den Saal in mystisches Licht, fesselnd ertönten Melodien und auf einer großen Leinwand hinter dem Orchester erschienen bekannte Schauspieler der Filmgeschichte. Großes Kino in der vollbesetzten Aula des Werdenfelsgymnasiums. Die Sinfonietta Werdenfels lud nach dreijähriger, coronabedingter Pause wieder zu ihrem Film- und Musicalabend.

Unterstützt von Klavier und Schlagzeug intonierten die Streicher eindrucksvoll und mit großem Sound die insgesamt zwölf Werke. Das gelang dem Orchester unter der Leitung von Helmut Kröll ausnehmend gut. Egal ob es um den „König der Löwen“, einem Medley aus James-Bond-Streifen oder um die schwärmerischen Melodien aus „Sound of Music“ ging: Alle hörte man trefflich und mit viel Hingabe interpretiert. Hervorragend war der Genuss dieser Klänge aber auch deshalb, weil nicht nur die Musiker und ihr Dirigent mit hör- und sichtbarer Begeisterung eine Glanzleistung darboten, sondern auch der Rahmen mit den gezeigten Bildern mehr als stimmig war.

Peter Bitzl, der mit viel Hintergrundwissen durch das Programm führte, war es gelungen zu jedem Stück von „Bonanza“ über „Zorro“ bis hin zu den „Piraten der Karibik“ Original-Szenenfotos zu finden, die auf die Leinwand projiziert wurden und das musikalische Geschehen visuell abrundeten. So war es kein Wunder, dass am Ende des Konzertes, dessen Erlös den Opfern des Krieges in der Ukraine zugute kommt, nicht nur zwei Zugaben eingefordert wurden, sondern sich das mehr als begeisterte Publikum zu stehenden Ovationen erhob. kb