Garmisch-Partenkirchen: Unbekannte Autofahrerin rammt Schüler (13) von hinten und fährt weiter

Verkehrsunfall auf dem Schulweg

GAP - Einen Auffahrunfall mit einem Kind verursachte am Mittwochmorgen eine bislang unbekannte Fahrerin eines PKW und ließ dieses einfach am Unfallort zurück, anstatt sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Es war gegen 08:00 Uhr Morgens, als ein 13-jähriger Schüler aus der Marktgemeinde mit seinem Mountainbike über die Reintalstraße in die Schule fuhr, als er verkehrsbedingt an der Kreuzung zur Schornstraße zum Stehen kommen musste. In diesem Moment rammte ihn von hinten ein Fahrzeug, welches der junge Mann im Nachgang als grauen Opel Kleinwagen beschrieb, weswegen er das Gleichgewicht verlor und zu Sturz kam. Anstatt jedoch umgehend am Unfallort stehen zu bleiben und sich nach dem Gesundheitszustand des Kindes zu erkundigen, machte das Fahrzeug einen Bogen um den auf der Straße Liegenden und setzte seine Fahrt nach rechts in die Schornstraße fort, als wäre nichts passiert.

Der Junge, welcher durch den Sturz eine Prellung an den Knien, sowie einen gehörigen Schock davontrug, offenbarte sich wenig später der Schulleitung, welche umgehend die Polizei verständigte. Diese konnte jedoch bislang, auch nach einer groß angelegten Fahndung, kein entsprechendes Fahrzeug feststellen.

Der Verletzte beschreibt die Führerin des grauen Opel als etwa 70-jährig, mit weißen lockigen Haaren, sowie Brille. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sowie die Verursacherin des Unfalls, sich telefonisch unter der 08821/9170 zu melden. kb