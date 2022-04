Garmisch-Partenkirchen: Vortriebe für den Kramertunnel erfolgreich geschafft

Blick aus dem Haupttunnel in Richtung Süden. Links geht die Kaverne weg. Der Strahlventilator dient noch der Frischluftzufuhr im Rettungsstollen. © StBAWM

GAP – Nur rund fünf Monate nach dem Tunneldurchschlag im Haupttunnel kann das Team Kramertunnel am 5. April 2022 den erfolgreichen Durchschlag auch im Rettungsstollen vermelden. Damit ist auch dieser durchgängig auf rund 3,7 km. Die Vortriebe sind damit beendet.

„Der Durchschlag im Rettungsstollen ist für das Projekt Kramertunnel ein großer Meilenstein. Die maßgeblichen Vortriebsarbeiten und der damit verbundene Felsausbruch sind damit beendet. Eine tolle Leistung, die hier erbracht wurde“, freut sich Raphael Zuber, Abteilungsleiter Bergmännischer Tunnelbau am Staatlichen Bauamt Weilheim und dankt so auch allen Mitwirkenden für ihren Einsatz seit Beginn der Arbeiten.

Der Durchschlag im Rettungsstollen erfolgte damit nur rund fünf Monate nach dem Durchschlag im Haupttunnel. Seit dem 27. Oktober 2021 ist die Hauptröhre in der Kalotte (dem oberen Teil des Tunnels) durchgängig ausgebrochen. Während sich in den letzten Monaten die Mineure im Rettungsstollen zielgenau durch den Bergsturzbereich gearbeitet haben, wurde im Haupttunnel noch die sogenannte Strosse und Sohle und damit der untere Teil des Tunnelquerschnittes ausgebrochen.



Der Tunneldurchschlag erfolgte bereits am 5. April südlich des Bergsturzbereichs in der Nähe der bereits aufgefahrenen Kaverne. Der Ausbruchsquerschnitt der Kaverne hat eine spektakuläre Größe mit einer Länge von ca. 50 m und einer Breite von 15 m, in der später die großen Strahlventilatoren für die Entlüftung platziert werden.



„Es ist ein tolles Gefühl, wenn man in einer solchen „Kathedrale“ mit 17 m Höhe im Berginneren des Kramermassivs steht“, beschreibt Zuber seine Eindrücke, wenn er die Dimensionen der Kaverne umreißt. Dimensionen, von denen der spätere Autofahrer nicht mehr viel erkennen wird. Denn die Arbeiten an der Innenschale im Haupttunnel laufen ebenfalls auf Hochtouren.

Mit dieser Innenschale wird auch die Kaverne später hinter einer Wand aus Beton verschwinden. Die Arbeiten an der Innenschale sind im Haupttunnel auf ca. 40 % der Gesamtlänge bereits erfolgt. Der Tunnel erhält dabei eine – je nach technischen Randbedingungen – zwischen 30 und 75 cm dicke Innenschale, die mindestens die nächsten 100 Jahre überdauern soll“, führt Zuber weiter aus.

Da für die Innenschalenarbeiten eine Vielzahl von Arbeitsschritten erforderlich ist, erfolgen diese ausschließlich von Süden her und kommen am Nordportal zu ihrem Abschluss. Auch im Rettungsstollen wurden diese Arbeiten nun begonnen und werden damit parallel ausgeführt.



Der Kramertunnel ist seit dem 7. Februar 2020 im Bau und damit das maßgebliche Ingenieurbauwerk der zur Entlastung ersehnten Ortsumgehung des Ortsteils Garmisch. „Der Tunnelbau als Herzstück der gesamten Ortsumgehung kommt gut voran. Bereits jetzt beschäftigen wir uns mit konkreten Aspekten der späteren Inbetriebnahme“, freut sich Nadine Heiß, Abteilungsleiterin Straßenbau für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen am Staatlichen Bauamt Weilheim und sieht den noch ausstehenden baulichen Schritten positiv entgegen. kb