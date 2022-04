Garmisch-Partenkirchen: Zwei schwere Arbeitsunfälle ereigneten sich unabhängig voneinander

Heute Vormittag kam es zu zwei Arbeitsunfällen. Einer der Männer hatte seinen Kopf zwischen Hebelarm und Container eingeklemmt, und erlitt dadurch schwere Kopfverletzungen. Der andere Mann hat nun eine Fleischwunde, verursacht durch einen Baggerarm. (Symbolbild) © Ralf Hirschberger/dpa

Landkreis - Am Vormittag des 25. April 2022 kam es innerhalb kurzer Zeit zu zwei voneinander unabhängigen schweren Arbeitsunfällen bei denen die Beteiligten verletzt wurden.

Eine Person sei an der Kramer Tunnelbaustelle unter einem Radlader eingeklemmt hieß es um 10.45 Uhr bei der Rettungsleitstelle. So dramatisch wie geschildert war die Situation glücklicherweise aber doch nicht. Ein 50-jähriger tschechischer Arbeiter war vom Baggerarm getroffen worden, als gerade der dort angebrachte Fräskopf gegen einen Baggerlöffel ausgetauscht werden sollte. Der Arbeiter stand hierbei zwischen den beiden zu wechselnden Gerätschaften und wurde vom Baggerarm gestreift. Dabei zog er sich eine Fleischwunde am linken Unterschenkel zu. Der bereits im Vorfeld verständigte Rettungshubschrauber aus Murnau brachte den Arbeiter ins Krankenhaus.

Kurze Zeit danach, gegen 11.15 Uhr, erging die Meldung, dass auf einer Baustelle im Garmischer Ortsteil Burgrain ein Arbeiter zwischen zwei Containern eingeklemmt sei. Auch hier kam ein Hubschrauber, diesmal aus Österreich, da die Murnauer Maschine belegt war, mit vor Ort. Der 48-jährige Fahrer eines Entsorgungsunternehmens wollte gerade eine volle Containermulde aufladen. Dabei verklemmte sich der Hebelarm vom LKW während des Absenkens an einem Eck des Containers. Als der Fahrer schauen wollte, warum sich der Hebelarm nicht weiter absenkt und dazu unter den Hebelarm lief, rutschte dieser plötzlich nach unten und klemmte den Kopf des Garmisch-Partenkirchners zwischen Hebelarm und Container ein. Aus dieser Situation konnte sich der 48-Jährige noch selbst befreien, erlitt jedoch schweren Kopfverletzungen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war er noch ansprechbar und wurde nach einer Erstbehandlung ins Klinikum geflogen. Von Lebensgefahr wird momentan glücklicherweise nicht ausgegangen. kb