Garmisch-Partenkirchner Familienberatungsstelle konnte 2021 viele Projekte umsetzen

Das Team der Beratungsstelle (v.l.): Juliane Conradt, Jessica Graschberger, Franziska Habersetzer, Eva Huhn, Irina Rasche, Stella Voigt, Monika Mayr-Dayani, Martina Schillinger, Barbara Klier, Ingo Schrader (nicht im Bild: Regina Vogel und Bettina Polito). © Caritas

Landkreis – Die Nachfrage war so groß wie nie zuvor: 408 Familien konnten im Jahr 2021 beraten werden. Für die Familienberatungsstelle des Landkreises Garmisch-Partenkirchen blieb die Arbeit mit und für die Familien dabei stets oberste Priorität. Und das trotz all der Widrigkeiten, die Corona im letzten Jahr mit sich zog.

Denn trotz der Maßnahmen konnten dank der Kreativität und Flexibilität sowohl der Fachkräfte als auch der Familien wieder viele Projekte umgesetzt werden. Ob drinnen, draußen oder digital, mit ihren verschiedenen Angeboten kam die Beratungsstelle den Familien und Ratsuchenden nah. Denn ganz nach ihrem Motto: „Keiner muss es alleine schaffen“, bedienten sie alle 408 Familien. Davon hatten sich 294 Familien neu angemeldet, 88 Beratungsfälle wurden aus dem Jahr 2020 weitergeführt und 25 Familien hatten sich nach einer bereits abgeschlossenen Beratung wieder angemeldet. Somit ist die Anzahl der beratenen Familien im Vergleich zum Vorjahr, in dem sie bei 399 lag, konstant hoch geblieben.

Beraten, unterstützt, gestärkt, und begleitet wurde rund um die Themen Erziehung, Familie und Partnerschaft. Das Spektrum der Anfragen reichte von allgemeinen Erziehungs- und Entwicklungsfragen über Gruppenkurse und Familienmediationen bis hin zu therapeutischem Unterstützungsbedarf. Neben den Einzel-, Paar- und Familienberatungen, gab es auch wieder vielfältige Gruppenangebote. So konnte „KiB- Kinder im Blick“– ein Kurs für getrennte Eltern – vier Mal angeboten werden. Das war doppelt so oft, wie in den Jahren zuvor. Des Weiteren wurde ein erlebnispädagogisches Gruppentraining für Kinder in Trennung und Scheidung („KiTS“) durchgeführt und der Elternkurs „Familienteam“ (Teil II). Ganz neu war ein Online-Kurs für Eltern mit Kindern mit AD(H)S.



Bei all diesen Tätigkeiten konnte die gesellschaftliche Entwicklung hin zu multiplen und komplexen Belastungen in den Familien, sowie die gestiegene Beratungsnachfrage auch im Landkreis beobachtet werden. Denn durch das anhaltende Pandemiegeschehen kamen immer mehr Familien ans Limit ihrer persönlichen Ressourcen. In 41% der Fälle wurden die Ratsuchenden selbst aktiv, um den Kontakt zur Beratungsstelle aufzunehmen. An zweiter Stelle stehen mit 13% die Empfehlungen von Verwandten und Bekannten. An dritter Stelle steht mit 12% die Empfehlung durch das Amt für Kinder, Jugend und Familie. Auffallend ist, dass sich die Anzahl der vom Amt an die Beratungsstelle verwiesenen Familie mit insgesamt 51 im Vergleich zum Vorjahr, wo es noch 38 Familien waren, um über ein Drittel erhöht hat.



Um persönliche Ressourcen frühestmöglich zu stärken, ist der Beratungsstelle die Präventionsarbeit ein besonderes Anliegen. Im Sommer konnte erneut ein Selbstsicherheitstraining für Grundschülerinnen und Grundschüler inklusive Elternabend im Isartal durchgeführt werden. Kreativ umgesetzt und angepasst an die aktuelle Situation wurden die Kinder in ihren Ressourcen gestärkt und es wurde ein Raum für sie geschaffen, in dem sie ihre Selbstsicherheit trainieren und erweitern konnten. Vorträge für Eltern zur Stärkung ihrer Erziehungs- und Medienkompetenzen und Schulungen für Fachkräfte rundeten das Angebot im Bereich Prävention ab.

Und auch das Team blieb in Bewegung. So wechselte intern sowohl die Teamleitung als auch die Stellvertretung. Neu im Team begrüßt werden durfte Stella Voigt (M.A. Psychologie), die mit ihrem tiefenpsychologischen Schwerpunkt das Team um einen so wichtigen Blickwinkel ergänzt. Dank Franziska Habersetzer durfte das Team zum ersten Mal eine Praktikantin in Teilzeit begleiten.



Ein weiterer Meilenstein war die Eröffnung des ersten Familientreffpunkts im Landkreis. Sabine Reiser bereichert seit 2021 das Ammertal mit Sprechstunden, offenen und fachlichen Angeboten sowie einem vielseitigen bunten Programm für Familien.Und dank Eva Huhn und Johanna Probst (Amt für Kinder, Jugend und Familie) steht das F.E.L.S Team. Beide waren sie, in Kooperation mit dem gleichnamigen Team im Landkreis Bad Tölz- Wolfratshausen, maßgeblich am Aufbau von F.E.L.S., dem Fachteam für Erstberatung im Landkreis bei sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen, beteiligt. Den beiden gilt größter Respekt für den Aufbau von zwei derart wichtigen Anlaufstellen in solch widrigen Zeiten. Fazit zum Jahr 2021: Es konnte Bewährtes fortgeführt und Neues gewagt werden. kb