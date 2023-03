Garmisch-Partenkirchner Gemeindegärtnerei unter neuer Leitung

Von: Margot Schäfer

Teilen

Das Gemeindegärtner-Team (v.l.) Andreas Ponitz, Anton Rohrmoser (Praktikant), Andreas Denicke, Markus Sebrich, Wolfgang Grotz (Leiter des Gärtnereibereichs), Jürgen Stoll, Karlheinz Fischer, Mario Breitmeier, Josef Kriner, Seppi Hornsteiner (oben) Johannes Wörnle (stellvertretender Leiter), Marianne Neuner; Nicht im Bild: Alois Kriner, Florian Grasegger Johannes Weiß, Johannes Erhardt, Ulrich Waldmann, Josef Greif, Karlheinz John, Günter Hensel, Michael Wildenauer, Jens Weishaar, Anton Grasegger, Michael Wild, Walter Reinckens. © Meggy Schäfer

GAP – Keine Frage, Gärtnermeister Wolfgang Grotz kennt in seinem Revier jeden Winkel, man möchte meinen jeden Baum und Strauch. Im Sommer 2022 übernahm er die Leitung der Gemeindegärtnerei beim Bauhof Garmisch-Partenkirchen, nachdem sein Vorgänger Frohwald Roesler in Rente gegangen war.

„Zuvor war ich zehn Jahre sein Stellvertreter“, sagt der 50-Jährige. 2001 begann er seine Tätigkeit hier als Baumpfleger, bevor er sich weiterqualifizierte, die Meisterschule für Gärtner im Garten- und Landschaftsbau absolvierte. Elisabeth Koch, Erste Bürgermeisterin der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen, ist froh über ihren neuen, rührigen Leiter der Gärtnereiabteilung. Einige Projekte, wie die Pflanzaktion von 1.200 Bäumen und Sträuchern haben sie im Vorjahr bereits gemeinsam gestemmt.

„Auf seine Anregung hin wurden acht Igelhotels gekauft, die diesen Herbst in den Parkanlagen verteilt werden“, informiert die Kommunalpolitikerin. Gemeinsam sucht man nach Lösungen, geht es um Baumschutz auf Baustellen oder den Erhalt von Straßenbäumen, die wegen zu kleiner Baumscheiben oder Verdichtungsschäden erkrankt sind. Insektenfreundliche Blühstreifen wurden angelegt, Bäume mit Höhlungen bleiben inzwischen nach Möglichkeit stehen. „Im Michael-Ende-Park gibt es den Beschluss zur Umgestaltung in Themenbereiche, bei denen auch an die Kinder gedacht werden soll“, erläutert die Rathaus-Chefin. Als Garten- und Streuobstwiesenbesitzerin habe sie selbst inzwischen eine Menge von dem Gärtnermeister gelernt. „Alte Obstbaumsorten erhalten, aber auch an neue, widerstandsfähigere ‚Re-Züchtungen‘ denken“, so dessen Empfehlung.

Viel habe sich in den fast 22 Jahren seiner beruflichen Tätigkeit gewandelt, sagt Grotz beim Pressegespräch im Rathaus. So sollte an das Pflanzen von ‚Zukunftsbäumen‘ wie Ginko und Spitzahorn im Ortsbereich – in der Olympia- und Prof. Wackerle-Straße bereits geschehen – mehr gedacht werden. Das rasante Tempo von Klimawandel und Artensterben erlebt er in seinem Job hautnah. Seinen Mitbürgern möchte er deshalb zurufen: „Habt Mut zur Wildnis, lasst Blumen ausblühen, Laub unter Büschen liegen, pflanzt heimische Blühsträucher und Blumen, die zudem insektenfreundlich sind“.

Gleichzeitig müssen er und sein Team einen Spagat hinlegen, denn in einem Tourismusort soll schließlich alles gepflegt und sauber ausschauen. Für Grotz kein Widerspruch, dem nachzukommen. Seine Abteilung ist personell wie maschinell nach Jahren des ‚Kaputtsparens‘ wieder gut aufgestellt. 24 Mitarbeiter gehören aktuell zum Team. „Das ist der Stand wie vor 20 Jahren, und wir können unseren Aufgaben wieder gut ‚nachkemma,‘ sind endlich wieder handlungsfähig“. Sein Stellvertreter Johannes Wörnle ergänzt: „Alle sind jetzt motiviert, weil sie erste Ergebnisse sehen.“ Schließlich gehören zur Abteilung Gärtnerei die Anzucht der Saisonbepflanzung in den Gewächshäusern, der Unterhalt der Grünanlagen, Spielplätze und Sportplätze. Inzwischen fällt der Öffentlichkeit positiv auf, dass zum Beispiel um Feldkreuze kleine, eingezäunte Anlagen neu errichtet wurden oder der magische Kräutergarten (oft moniert) zumindest bereinigt wurde. Ein Trupp macht den Sommer über nichts anderes, als zu mähen. Dabei wird insektenfreundlich gearbeitet, werden Stellen mit Pflanzen auch mal stehen gelassen. Es gibt eine eigene Saatgutmischung, die ohne Neophyten auskommt und es wird nur Naturdünger verwendet. Spricht man Grotz auf Mähroboter an, wettert er gehörig: „Die machen alles kaputt“.



Ein Umdenken, weg vom Sauberkeitswahn, so seine Forderung. Aktuell ist der Baumausschnitt beendet, die Vorbereitungen für das Aufstellen von instand gesetzten Bänken und Pflanzkübeln laufen auf Hochtouren. In den Gewächshäusern warten Stiefmütterchen, Primeln und Co auf ihren Auftritt. Bis Ostern soll der Tourismusort schließlich blumenmäßig-insektenfreundlich geschmückt sein. sm