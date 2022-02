Partenkirchner Partnachklamm: Sturmschäden an der „Eisernen Brücke“

Die Klamm ist wieder in beide Richtungen begehbar. Beim Durchgang durch die Klamm ist ein Mund- / Nasenschutz zu tragen und die Abstandsregeln sind zu beachten. © GaPa Tourismus

++ UPDATE ++ vom 10. Februar: Wanderer begeben sich auf dem Weg von der Partnachalm zur „Eisernen Brücke“ bzw. von Vordergraseck dorthin, immer wieder in große Gefahr, denn dieser Weg wird grundsätzlich im Winter nicht geräumt und gestreut (teilweise zu steil und eisig) und ist entsprechend beschildert. Nun ist durch den Sturm am 6. Februar im Bereich der Partnachklamm ein Baum umgebrochen, der wiederum genau auf das Geländer der „Eisernen Brücke“ und dann in die Klamm gestürzt ist. In der Klamm selbst gab es zum Glück keinen Schaden, ggf. wird der Stamm nur in kleinere Teile geschnitten, um im nächsten Hochwasser aus der Klamm transportiert zu werden.

Ganz anders sieht es leider bei der „Eisernen Brücke“ selbst aus: Dort wurde im mittleren Bereich das Geländer beidseitig stark beschädigt. Ob die Tragwerkskonstruktion einen Schaden davongetragen hat, ist aktuell noch nicht abschließend beurteilt, hierfür ist bereits ein Brückenstatiker beauftragt. Aus Sicherheitsgründen wurden vorsichtshalber an allen Zuwegungen zur Brücke Absperrungen aufgestellt, bis klar ist, ob die Stabilität der Brücke weiterhin gegeben ist. Außerdem ist an zwei Stellen die Absturzsicherheit stark gefährdet, daher bittet der Markt eindringlich darum, die Absperrungen zu respektieren und die Brücke bis auf Weiteres auf keinen Fall zu betreten. Die Verantwortlichen sind aber guter Dinge, dass die Brücke, die zwei Weltkriege überlebt hat, wieder vollständig repariert werden kann.

Meldung vom 9. Februar: Das beliebte Nationale Geotop und Naturdenkmal Partnachklamm öffnet ab morgen, 10. Februar, wieder seine Türen. Kaum vergleichbar ist dieser Moment, wenn man in die Partnachklamm eintritt und von massiven Felswänden umgeben ist. In der Partnachklamm tropft und rieselt das Wasser auch nach längerer Zeit ohne Niederschlag von den Wänden, deshalb ist festes Schuhwerk und Regenbekleidung empfehlenswert. Achtung, der Weg verläuft zum größten Teil in Tunnels oder Galerien, und ist stellenweise niedriger als 1,75 m. Ein Regenschirm ist also eher hinderlich. Der Zutritt mit Fahrrad, Rollstuhl, Kinderwagen, Sportbooten oder ähnlichen ist auf Grund der Enge und Sicherheit verboten. Die Klamm ist täglich von 9 - 16:30 Uhr geöffnet. Es ist die 2G-Regelung und die Maskenpflicht zu beachten. Aktuell werden Tickets nur direkt am Kassenhaus verkauft. kb