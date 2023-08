Verkehrsunfall, Ladendiebstahl, Eierwerfer: Garmisch-Partenkirchner Polizei wurde vielfältig gefordert

Die Polizei Garmisch-Partenkirchen war am Donnerstag, den 17. August, gut beschäftigt (Symbolbild). © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

GAP - Am Donnerstag, den 17. August, hatte die Polizei in Garmisch-Partenkirchen gut zu tun.

Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgänger: Zu einem Verkehrsunfall zwischen Kastenwagen und einem dadurch leicht verletzten Fußgänger kam es am Donnerstagabend auf der Rathauskreuzung. Der 19-jährige Lenker eines Mercedes befuhr gegen 20:30 Uhr bei grüner Ampelphase, aus der Ludwigstraße kommend, die Rathauskreuzung. Hierbei übersah der junge Mann aus dem Landkreis wohl aufgrund der schlechten Witterungslage einen 20-jährigen Fußgänger aus Nordrhein-Westfalen, welcher, ebenfalls bei grüner Ampelphase, die Straße fußläufig überquerte. Da keiner der beiden Beteiligten einen Zusammenstoß verhindern konnte, wurde der Fußgänger von der Motorhaube erfasst und auf den Asphalt geworfen. Glücklicherweise erlitt er hierbei nur leichte Verletzungen in Form einer Schürfwunde am Ellenbogen. Die Polizei ermittelt aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung.

Ladendiebstahl: Über einen minderjährigen Ladendieb verständigte das Personal der Deichmann Filiale in der Bahnhofstraße am Donnerstagnachmittag die Polizei. Dieses hatte den, in Eschenlohe wohnhaften, 13-Jährigen dabei beobachtet, wie er zwei Paar Schuhe den jeweiligen Schachteln entnahm und mit diesen gegen 15:15 Uhr das Geschäft verlassen wollte. Der Bub hatte seine gebrauchten Schuhe einfach in eine der Schachteln gelegt, welchen er zuvor die neuen Schuhe entnommen hatte. Der Wert des Diebesguts liegt bei rund 45 Euro. Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen ermittelt wegen Ladendiebstahls.

Eierwerfer unterwegs: Zu guter Letzt kam es am Donnerstagmorgen zu einem Vorfall auf dem Rewe Parkplatz in der Innsbrucker Straße. Eine Dame aus Mittenwald parkte gegen 08:45 Uhr mit ihrem Toyota aus der Parkfläche aus, als sie ein lautes dumpfes Geräusch wahrnahm. Da sie einen Unfall ausschließen konnte, setzte die Frau ihre Fahrt fort. Erst später bemerkte sie, dass ihr eine bislang unbekannte Person ein rohes Ei aufs Auto geworfen hatte. Wem der Eierwerfer im Bereich des Rewe aufgefallen ist, wird gebeten, sich telefonisch an die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen zu wenden. kb