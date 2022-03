Garmisch-Partenkirchner Rheuma-Kinderklinik spendet für die Ukraine

Im Bild (v. l.): Dr. Jana Mattei (Pflegedirektorin), Clemens Stafflinger (kaufm. Direktor), Prof. Dr. Johannes-Peter Haas (ärztlicher, geschäftsführender Direktor), Christine Jocher (med. Lager). © Rheuma-Kinderklinik

GAP – Anfang dieser Woche sammelten Mitarbeitende der Rheuma-Kinderklinik innerhalb weniger Stunden kistenweise Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine. Diese gehen heute von München aus in die Kriegsgebiete des Landes. „In erster Linie haben wir dringend benötigtes Verbandsmaterial und medizinische Hilfsgüter verpackt“, so der geschäftsführende ärztliche Direktor, Prof. Dr. Johannes-Peter Haas. Darüber hinaus stellte die Haustechnik klappbare Buggys zur Verfügung und die Wäscherei warme Decken. Der Klinik-Kindergarten verpackte Mal- und Bastelsets für Kinder und die Kleinsten wurden mit Spielzeug und Kuscheltieren bedacht.

„Dank einer Kollegin, erreichten die vielen Pakete heute die Landeshauptstadt, um von dort aus direkt in die Kriegsgebiete gebracht zu werden“, erklärt kaufm. Geschäftsführer, Clemens Stafflinger den Transportweg. Dadurch kommen sie hoffentlich schnellstmöglich dort an, wo sie am dringendsten gebraucht werden. kb