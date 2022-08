Lebendige Tradition: 53. Gaujugendtag der Oberländer Trachtenvereinigung

Teilen

Stolz und selbstbewusst marschierte die Trachtenjugend auf. © Regina Berwein

Dass die Jugendarbeit bei jedem Verein der Oberländer Trachtenvereinigung groß geschrieben wird, demonstrierten vergangenen Sonntag mehrere tausend Trachtlermadln und -buam beim 53. Gaujugendtag in Garmisch.

Die Jugendarbeit ist das Herzstück eines jeden Vereins. Und dass die Jugendarbeit bei jedem Verein der Oberländer Trachtenvereinigung groß geschrieben wird, demonstrierten vergangenen Sonntag mehrere tausend Trachtlermadln und -buam beim 53. Gaujugendtag in Garmisch.



Voll stolz marschierte der Nachwuchs der 31 Vereine von der Sonnenstraße über die Zugspitzstraße durch die Fußgängerzone bis hin zum Garmischer Festzelt am Wittelsbacher Park. Tausende Schaulustige säumten die Straßen und bestaunten die prächtig hergerichteten Kinder mit den Musikkapellen und Trommlerzügen. Auch eigens für den Festzug gefertigte Festwagen, die zum Beispiel den Bandltanz, das Gauzeichen der OTV sowie das Vereinszeichen des VTV Garmisch zeigten, waren dabei. Franz Mangold, Gaujugendwart der Oberländer Trachtenvereinigung, lobte alle Jugendleiterinnen und Jugendleiter für ihre hervorragende Arbeit während der Corona-Pandemie. Gerade in diesen Zeiten sei es wichtig, so Mangold, zusammenzustehen. Zusammenstehen mit gemeinsamen Werten, in der Tradition, im Brauchtum, im Heimatgefühl und vor allem im Glauben. Nach tosendem Beifall und bejahenden Zurufen zeigten die Plattlerkinder ihr Können bei den Ehrtänzen, die von der Musikkapelle Partenkirchen begleitet wurden. Vor der Zukunft braucht die Oberländer Trachtenvereinigung keine Angst haben. Denn wer so eine traditionsbewusste, schneidige und vor allem zahlreiche Jugend in der Hinterhand hat, dem ist das Weiterbestehen gesichert. Regina Berwein