Geburtstag von Ludwig II. wird im Werdenfelser Land wieder gefeiert

Von: Ilka Trautmann

Zum Geburtstag von Ludwig II. gibt es am 25. August wieder die beliebten Nachtführungen in Schloss Linderhof, außerdem Themenführungen in den Gartenparterres und Vorträge. Um 21.30 Uhr erklingt wie gewohnt »Eine Serenade für den König«. © Bayerische Schlösserverwaltung

Mit drei Veranstaltungen wird im Landkreis Garmisch-Partenkirchen auch in diesem Jahr der Geburtstag von Ludwig II. gefeiert. Der „Märchenkönig“, geboren am 25. August 1845 in Schloss Nymphenburg, verstarb am 13. Juni 1886 unter ungeklärten Umständen im Starnberger See und galt schon zu Lebzeiten als Mythos. Der menschenscheue Träumer suchte die Einsamkeit und errichtete sich eine idealisierte Gegenwelt. Er ließ Schloss Linderhof, das Königshaus am Schachen und das neue Schloss Herrenchiemsee errichten. Heute gehören diese prunkvollen Bauten ebenso wie Neuschwanstein zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Bayern.

Jedes Jahr am Vorabend des Geburtstags, am 24. August, lodern auf den Berggipfeln der Ammergauer Alpen, die König-Ludwig-Feuer rund um Oberammergau auf. Der Brauch findet seit dem Jahr 1888 statt, also bereits zwei Jahre nach dem Tod des Monarchen gedachten die Menschen ihrem Märchenkönig. Das Ludwigfeuer ist seit vielen Jahren ein Magnet für viele Schaulustige. Um kurz nach 21 Uhr beginnt die Oberammergauer Blasmusik in der Kofelwand zu spielen. Das ist das Zeichen für die Feuermacher, dass sie ihre Feuerstellen entzünden können. Dann lodern die königlichen Zeichen (Krone, L und II) auf und erleuchteten die Berge. Im Anschluss greifen die Feuermacher zur Signalpistole. Mit Böllern und Leuchtsignalen feiern sie König Ludwig II. – so ist es seit Jahrhunderten Tradition in Oberammergau. Gegen 22 Uhr machen sich die Feuermacher von ihrer schwierigen und schweißtreibenden Arbeit zurück auf den Weg ins Tal, wo sie vom Trommlerzug und der Blasmusik begleitet durch den Ort marschieren und von den Menschen gefeiert werden.

Anlässlich des Geburtstags König Ludwigs II. vor nunmehr 178 Jahren findet am Freitag, 25. August 2023, die alljährliche und beliebte „König-Ludwig-Nacht“ in Schloss Linderhof statt. Ab 20 Uhr läutet die Ettaler Blasmusik mit einem beschwingten Konzert am Wasserparterre die beliebte Veranstaltung ein. Anschließend erstrahlt das Wasserparterre mit einer einzigartigen Illumination. Zudem werden wieder die beliebten, halbstündigen Nachtführungen „Nachts im Märchenschloss“ mit musikalischer Untermalung sowie weitere informative Themenführungen in den Gartenparterres und unterschiedlichste Vorträge angeboten. Um 21.30 Uhr sendet die Ettaler Blasmusik am Kassenvorplatz einen erneuten musikalischen Gruß an den bedeutenden Monarchen König Ludwig II. Ganztägig können sich Besucherinnen und Besucher am Infopoint „Grotte“ über die derzeit aufgrund von Restaurierungsarbeiten geschlossene Venusgrotte informieren. Das Königshäuschen mit seinen neugestalteten Räumen zum Thema „Der König reist“ kann ab 21.30 Uhr erkundet werden. Nähere Informationen zu den Programmpunkten sowie zu Schloss und Park Linderhof stehen im Internet unter www.schlosslinderhof.de

Auch 2023 gehört die Bergmesse am Königshaus am Schachen am 25. August zu den festen Programmpunkten im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Nach dem rund zehn Kilometer langen Aufstieg zu Fuß vom Elmauer Wanderparkplatz zum Königshaus können die Bergsteigerinnen und Bergsteiger einen Gottesdienst auf über 1800 Meter Höhe vor einem grandiosen Bergpanorama erleben. Die katholische Messfeier wird traditionsgemäß vom Pfarrer der Partenkirchner Pfarrei Maria Himmelfahrt zelebriert und beginnt um 11 Uhr. Die musikalische Umrahmung mit alpenländischen Weisen übernehmen einheimische Musikanten. In der Berggaststätte Schachenhaus begrüßt Familie Leitenbauer anschließend gerne die Besucherinnen und Besucher. Auskünfte zu Übernachtungen in der Berggaststätte sind unter Telefon 0172 8768868 und www.schachenhaus.de erhältlich. Dort finden sich auch die Wegbeschreibungen und aktuelle Informationen zu allen Wanderrouten. Ratsam ist geeignetes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung, denn die Bergmesse findet bei jeder Witterung statt.