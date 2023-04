Gedächtnis-Schaufensterausstellung zum 90. Geburtstag von Herbert Koch in Oberammergau

Von: Margot Schäfer

Teilen

Kleine Kunstwerke. Schnitzer und Kunstsammler Florian Lang zeigt Dietlinde Häßler eine besonders filigrane Arbeit des Künstlers Herbert Koch. Damit hat er eine bemerkenswerte Schaufenster-Gedächtnisausstellung gestaltet. © Meggy Schäfer

Oberammergau – „Sammler sind glückliche Menschen“, wusste bereits Johann Wolfgang von Goethe. Ein Zitat, dass bei Florian Lang, Inhaber des Geschäftshauses ‚Georg Lang selig Erben‘, Schnitzer und eben leidenschaftlicher Sammler an der Pinnwand hängt. Gerade ist er aus Münster zurückgekommen. Die weite Fahrt hatte er auf sich genommen, um von einer Seniorin, die einige Zeit in Oberammergau lebte, Kunstgegenstände zu übernehmen. Sie hatte Schnitzereien von Herbert Koch sowohl erworben, als auch in Auftrag gegeben.

„Diese Miniaturschnitzereien sind besondere Stücke“, freut sich der Fachmann, der das Liebevoll-Ironische darin erkennt. Weiß er doch, dass der Holzbildhauer mit dieser Auftragsarbeit den Ehemann der Seniorin, einen ‚Mineralienexperten‘, aufs Korn genommen hatte. „Karikaturen, Szenen in dieser Vollendung zu schnitzen– dass konnte nur Koch“, sagt Lang respektvoll.

250 Exponate des genialen Meisters gehören bereits zu seiner Kunstsammlung. Anlässlich dessen 90. Geburtstags, den er in diesem Jahr begangen hätte, präsentiert Lang eine Gedächtnis-Schaufensterausstellung in seinem Geschäftshaus im Ortszentrum. „Sie findet sehr viel Beachtung“, weiß er. „Man muss diesen Jahrhundert-Schnitzer mit den goldenen Händen einfach ehren“. Bereits sein Vater war mit Koch befreundet, er selbst hatte als 20-Jähriger oft ‚auf die Nacht‘ in dessen Werkstatt gesessen, dem Meister über die Schulter schauen dürfen. Im tschechischen Brünn 1933 kam er zur Welt. Die Familie musste nach dem Krieg und einigen Monaten im Internierungslager die Heimat verlassen. Mit seiner Mutter und der kleinen Schwester – der Vater war noch in Tschechien verstorben – strandete der 12-Jährige in Oberammergau. Hier konnte der künstlerisch begabte Bub eine Ausbildung an der Schnitzschule absolvieren.

Mit einem Studium an den Akademien für Bildende Künste in München und Frankfurt setzte er seinen Werdegang fort, legte die Meisterprüfung ab. Nach sechs Jahren als Werkstattmeister in der Schnitzerei Kraus in Oberammergau arbeitete er als freischaffender Künstler in einer Werkstattgemeinschaft mit Josef Michael Fux. Alljährlich nahm Koch am BRD-Münzwettbewerb, an wichtigen Kunstausstellungen, auch in China, teil. Er gestaltete diverse Vereinsabzeichen und Plaketten für seine Heimatgemeinde, arbeitete für die Nymphenburger Porzellanmanufaktur und bekam schließlich die Berufung als Lehrer an der Staatlichen Berufsfachschule für Holzbildhauer Oberammergau. Neben Kochs ‚großen‘ Werken - mehreren Kreuzwegen im In- und Ausland, lebensgroßen Altarfiguren für Gotteshäuser in kunstvoller Vollendung - sind es die phantasie- und humorvollen kleinen und Miniaturschnitzereien, die ihn auszeichnen. Hier arbeitete der Künstler mit Lupe, Mini-Schnitzeisen, Pinzette, viel Können und stets einem gewissen Augenzwinkern. Ganze Szenen stecken in einer halben Walnussschale – einfach unglaublich! Ein winziger Kraxenträger ist kleiner als ein Ein-Cent-Stück.

„Geschnitzt ist alles aus Zirbelkiefer, nur die hellen, größeren Stücke sind aus Lindenholz“, erklärt Lang. Für die Betrachter der ausgewählten 116 Arbeiten in der Schaufenster-Ausstellung, Dorfstraße 20, gibt es viel zu entdecken, zu bewundern. „Ich gehe fast täglich vorbei, kann mich nicht sattsehen und finde fast immer noch etwas, das mir zuvor entgangen ist“, sagt Dietlinde Häßler, die zehn Jahre jüngere Schwester des bereits 2002, mit nur 69 Jahren verstorbenen Koch.

In seinen Meisterwerken wird der Ausnahme-Künstler weiterleben. Sogar im Vatikan in Rom ist er mit einer geschnitzten Szene der Kreuzigung vertreten. Genau vor 40 Jahren, im März 1983, hatte eine Oberammergauer Delegation zusammen mit der Einladung zur Jubiläumspassion 1984 für den Heiligen Vater, den damaligen Papst Johannes Paul II, die Schnitzerei von Koch als Geschenk übergeben. Lang gehört zu denen, die sich in der Region um sein Vermächtnis verdient machen. „Ich werde ein Buch über ihn schreiben“, hat er zudem beschlossen. sm