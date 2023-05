Radfahrer sorgte für eine Sperrung des Tunnels Farchant

Teilen

Der Tunnel Farchant musste vorübergehend gesperrt werden (Symbolbild). © David Young/dpa/Symbolbild

Reichlich zu tun hatte die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen am gestrigen Donnerstag, 4. Mai. Ein vergessener Topf auf dem Herd, eine Tunnelsperrung wegen eines Radfahrers (!) und ein überschlagenes Fahrzeug sorgten für Abwechslung.

Farchant – Tunnelsperrung aufgrund eines Radfahrers

Man kann es kaum glauben: Am 04.05.2023, gg. 15.20 Uhr, teilte ein Verkehrsteilnehmer über Notruf der Polizei mit, dass ein Fahrradfahrer im Tunnel Farchant ohne Licht Richtung Oberau unterwegs sei. Der Tunnel ist generell nicht für Radfahrer zugelassen und momentan aufgrund von Wartungsarbeiten nur in einer Röhre mit Gegenverkehr befahrbar. Der Tunnel wurde umgehend gesperrt und der Radfahrer samt Rad durch eine Polizeistreife eingesammelt.

Griesen – Fahrzeug überschlagen

Am 04.05.2023, gg. 18.10 Uhr, kam es im Garmischer Ortsteil Griesen zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Fahrzeug von Griesen auf der Bundesstraße in Richtung Garmisch. Kurz nach dem Ortsausgang Griesen kam er alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab - sein Auto überschlug sich mehrfach in der Wiese. Der junge Mann konnte durch Ersthelfer aus seinem vollkommen zerstörten Fahrzeug befreit werden. Glücklicherweise erlitt er mit Kratzern an den Armen lediglich leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs und Sicherung der Unfallstelle musste die Bundesstraße bis ca. 19.30 Uhr halbseitig gesperrt werden.

GAP – Vergessener Topf verursacht Feuerwehreinsatz

Am 04.05.2023, gg. 23.45 Uhr, kam es in Garmisch-Partenkirchen zu einem Feuerwehreinsatz in der Hindenburgstraße. Dort hatte ein 38-Jähriger in seiner Wohnung Gulasch kochen wollen, ist dabei aber eingeschlafen. Der Rauchmelder löste aus und Nachbarn verständigten den Notruf. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr Partenkirchen geöffnet. Der Hobbykoch wurde tief schlafend angetroffen. Er wurde mit Verdacht auf ein Rauchgasintox ins Klinikum eingeliefert. In der Wohnung entstand, bis auf den unbrauchbaren Topf, kein Sachschaden. kb