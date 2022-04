Gefährliches Überholmanöver zwischen Klais und Kaltenbrunn

Teilen

Durch das gefährliche Überholmanöver eines 45-jährigen Allgäuers, musste der Gegenverkehr ausweichen. (Symbolbild) © Peter Steffen/dpa

Landkreis - Zu einer gefährlichen Situation kam es am 25. April 2022 gegen 18.40 Uhr auf der Bundesstraße 2 zwischen Klais und Kaltenbrunn. In Richtung Garmisch-Partenkirchen fuhren zu diesem Zeitpunkt mehrere Fahrzeuge hinter einem Sattelschlepper. Kurz vor dem Ortseingang Kaltenbrunn begann das zweite Fahrzeug hinter dem Sattelschlepper die beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge in einer unübersichtlichen, langgezogenen Rechtskurve zu überholen.

Mindestens ein PKW im Gegenverkehr musste auf das Bankett ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Die beiden überholten Fahrzeuge mussten ihre Fahrzeug stark abbremsen, um dem Überholenden das Einscheren zu ermöglichen. Im Anschluss entfernte sich der Kleintransporter mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Garmisch-Partenkirchen. Der 45-jährige Fahrer aus dem Allgäu konnte in Garmisch-Partenkirchen durch eine Polizeistreife angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Es wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Zum PKW im Gegenverkehr ist leider nichts bekannt. Der Fahrer wird gebeten sich bei der Polizei Garmisch-Partenkirchen zu melden. kb