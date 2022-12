Gemeinsam mit dem sozialen Berater der Caritas können Lösungen für jeden gefunden werden

Der soziale Berater Thomas Ehmke ist seit vier Jahren Ansprechpartner. © Barbara Falkenberg

GAP – Zu Thomas Ehmke kommen Menschen, die in ihrem Leben an einem Tiefpunkt angekommen sind. Der soziale Berater der Caritas ist für die Bürger von Garmisch-Partenkirchen, Oberammergau und Murnau seit vier Jahren Ansprechpartner bei allen Problemen rund um Finanzen, aber auch in persönlichen Lebenskrisen.

„Wenn Menschen nicht mehr weiterwissen, wenn sie ihre Probleme nicht mehr allein lösen können, dann suchen sie die Beratungsstellen auch der Caritas auf“, erklärt der 47jährige Diplom-Sozialarbeiter und -Pädagoge aus Oberau. Einige melden sich telefonisch, andere per E-Mail, viele stehen aber auch persönlich vor der Tür und bitten um ein Beratungsgespräch. Rund 400 führt Ehmke jährlich, normalerweise zwei, drei Gespräche pro Klient. Manche kommen nach Jahren wieder, wenn sich vor ihnen erneut scheinbar unüberwindbare Hürden im Leben aufgebaut haben. Für viele vor allem ältere Menschen ist der Fachmann für Lebensprobleme zu einem festen, verlässlichen Gesprächspartner geworden, dem sie vertrauen und dessen Telefonnummer sie an ihrem Kühlschrank gepinnt haben. „Allein die Gewissheit, dass da jemand ist, dem sie sich anvertrauen können, der mit ihnen ihre Lebenssorgen und -fragen bespricht, reicht oft schon aus, die erste Verzweiflung abzumildern, Sicherheit zu geben und den Kopf zu beruhigen“, sagt Ehmke.

Auch wenn die Zahl der Hilfesuchenden sich in den vergangenen Jahren nicht geändert hat, so doch seit einigen Monaten der Tenor der Gespräche. Da geht es nun nicht mehr in erster Linie um Themen wie Schulden, die Möglichkeit von Ratenzahlungen oder von Aufstockung zu niedriger Renten, sondern die Betroffenen äußern unisono den Satz: „Das Geld reicht nicht mehr zum Leben.“ Mit der Inflation und Energiekrise steigen Ängste und Sorgen, und, so Ehmke, „die sind durchaus berechtigt“. Viele geraten in existentielle Not. Ehmke begleitet diese Menschen, versucht in Gesprächen zu helfen, ihnen Mut zuzusprechen und zu vermitteln, dass sie nicht Menschen zweiter Klasse sind, nur weil sie sich in einer finanziellen Notlage befinden. „Zuhören, beraten, die Not ernst nehmen und vor allem: die Menschen wertschätzen, was sie alles schaffen, trotz widriger Bedingungen, darum geht es vor allem.“

Ganz praktisch stellt er Kontakte zu den Tafeln im Landkreis her, damit sich die Notleidenden dort einmal in der Woche Lebensmittel abholen können. „Für viele ist die Tafel inzwischen zur Lebensgrundlage geworden, um im Monat überhaupt über die Runden zu kommen“, sagt Ehmke, der auch zwischen den Empfängern von Sozialleistungen und dem Jobcenter vermittelt. Das grundsätzliche Problem seien die feststehenden Regelsätze für Empfänger von Sozialleistungen, die nicht an die gestiegenen Kosten angepasst werden. Ohnehin orientierten sich diese Sätze am Existenzminium, wenn - wie aktuell - die Stromrechnungen vieler explodieren, fehlt dieses Geld für Nahrungsmittel.

Wohlfahrtsverbände wie die Caritas versuchen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, diese Not abzumildern. „Wir arbeiten auch eng mit lokalen Stiftungen wie der Langmatz- oder der Bürgerstiftung Mehrwert zusammen“, erzählt Ehmke. Bei all der Unterstützung ginge es aber vornehmlich um Hilfe zur Selbsthilfe. Ziel muss sein, so Ehmke, dass die Klienten - wieder - Verantwortung für sich selbst übernehmen und lernen, selbständig zu leben und zurechtzukommen. Zuweilen findet er gemeinsam mit den Ratsuchenden ganz unkonventionelle, kreative und oft auch einfache Lösungen.

„Viele derjenigen, die zu uns kommen, denken durch die Not sehr kompliziert, für naheliegende, simple Ansätze ist da oft kein Raum.“ Eines ist für Ehmke klar: auch wenn die Zeiten herausfordernd sind, aufgeben gilt nicht, den Kopf in den Sand zu stecken kann und darf nicht der Weg sein. bf