Gemütlicher Gedankenaustausch der Nikoläuse in Murnau

Von: Günter Bitala

Teilen

Einzug der Nikoläuse um Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Nikolaus. © Günter Bitala

Murnau – Seit fünf Jahrzehnten schon zieht Reinhard Klein im Dezember los, um den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Der 71-Jährige Murnauer schlüpft in sein Nikolausgewand, nimmt den Krummstab und besucht die Kleinen. Mit dabei ist stets der Krampus, der das Rupfensackerl mit den Geschenken schleppt.

Im Jahr 2016 kam Reinhard Klein auf die Idee, Gleichgesinnte zu einem Nikolaustreffen nach Murnau einzuladen. Zur Premiere waren es zwei dutzend Nikoläuse, die zum Beisammensein in die Marktgemeinde kamen. Das Interesse der Gabenbringer war in den Folgejahren so groß, dass es 2018 sogar zum weltgrößten Nikolaustreffen kam: 71 Nikoläuse, zwei Engerl, 16 Krampusse und sieben Perchten. Die Teilnehmer waren nicht mehr nur aus der näheren Umgebung angefahren, sondern nahmen mitunter lange Strecken in Kauf – sie kamen aus Bayern und Süddeutschland, aus Tirol und Südtirol. Reinhard Klein: „Es ist interessant zu erfahren, wie bei den Kollegen der Nikolaus-Brauch gepflegt wird.“

Zweimal musste das Nikolaustreffen wegen Corona ausfallen, heuer aber ist es wieder soweit: Am Samstag, 10. Dezember 2022, versammeln sich die Nikoläuse und ihr Gefolge ab 17 Uhr zum Gottesdienst in der Murnauer Pfarrkirche St. Nikolaus. Danach steht ein Umzug durch die Fußgängerzone auf dem Programm. Ein gemeinsames Abendessen und ein gemütlicher Gedankenaustausch runden den Abend ab. Reinhard Klein: „Unser Treffen unterstreicht, dass der Besuch des heiligen Nikolaus zu den gerne gepflegten Traditionen im alpenländischen Raum gehört.“

Info: Wer als Nikolaus mitmachen möchte, schreibt Reinhard Klein eine Anmelde-Mail: reikleimu@gmail.com gb