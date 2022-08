Ethische Fragen beachten

Geriatronics Summit führte in Grainau internationale Wissenschaftler zusammen

Frauenpower in der Robotik: Rachele Nebbia Colomba, Melanie Porzenheim, Eva Theresa Jahn, Laura Tissari, Stephanie Schmidle und Sabrina Jegust (von links) überzeugten in Grainau mit ihren wissenschaftlichen Arbeiten. © FoG

GAP – Wer sich vor Augen hält, dass der im Garmisch-Partenkirchner Forschungszentrum für Geriatronik entwickelte Assistenzroboter „GARMI“ spielend die Siegerehrung beim Ski-Weltcup im Februar übernehmen konnte (was er im Jahr zuvor noch nicht konnte), der erkennt, wie rasant sich die Welt der Robotik dreht.

„Der technologische Fortschritt, der hier in kurzer Zeit erreicht wird, ist faszinierend“, sagt Dr. Günter Steinebach vom Verein Friends of Geriatronics. Er ließ sich deshalb die Gelegenheit nicht entgehen und nahm am erstmals durchgeführten Kongress „Geriatronics Summit“ teil, der zwei Tage lang im Grainauer Hotel am Badersee stattfand.

Mit dabei von den Friends of Geriatronics waren auch Eva Theresa Jahn und Melanie Porzenheim, die dort einen Einblick in ihre Doktorarbeiten gaben.



Prof. Sami Haddadin und sein Team vom MIRMI (Munich Institute of Robotics and Machine Intelligence) an der Technischen Universität München (TUM), dessen Teil das Geriatronik-Forschungszentrum ist, hatten dabei führende europäische Wissenschaftler aus den Bereichen Technologie, Ethik und Jura als Referenten eingeladen, um die vorwiegend jungen Kongressteilnehmer auf eine neue Phase in der Forschung vorzubereiten. „Bislang wurde einfach immer weiter geforscht, mit dem Ziel möglichst komplexe Anwendungen der Roboter zu ermöglichen. Mit der zunehmenden Praxistauglichkeit stellen sich aber vermehrt ethische und rechtliche Fragen“, berichtet Melanie Porzenheim.

Für das, was sich in der Welt der Robotik auf technologischem Sektor gerade tut, ist „GARMI“ das perfekte Beispiel. In den vergangenen Jahren wurde der humanoide Pflegeassistent immer weiter entwickelt, so dass er mittlerweile auf Zuruf reagiert und mit dem jeweiligen Anwender spricht. „Die Interaktion zwischen Mensch und Roboter steht heute weltweit im Mittelpunkt der Forschung“, so Porzenheim. Um diese Interaktion erfolgreich zu gestalten, muss der Roboter viele Daten seiner Umgebung inklusive des Menschen sammeln und auswerten, wobei dies unter Umständen auch sehr sensible, persönliche Daten wie etwa Vitalitätsparameter beinhalten kann. „Das ist natürlich ein Grenzbereich, der nicht nur datenschutzrechtlich relevant ist“, betont Porzenheim.



Ethische Fragen beachten

In diesem Zusammenhang machte bei dem Kongress das Schlagwort der „Embedded Ethics“ die Runde, worunter zu verstehen ist, dass ethische Fragen in der Robotik künftig gleichberechtigt mit der technologischen Entwicklung zu behandeln seien. Und dies bedeutet, dass künftig Ethiker und Programmierer bereits bei der Erstellung neuer Algorithmen zusammenarbeiten sollen – assistiert von Juristen, die sicherstellen, dass bei der Entwicklung sämtliche gesetzlichen Vorgaben sowie der Datenschutz eingehalten und eventuell zu einem späteren Zeitpunkt geltend gemachte Schadensersatzansprüche von vornherein ausgeschlossen werden können. Melanie Porzenheim: „Wir müssen uns bei unserer Arbeit am Anwender orientieren und dürfen nicht nur all das ausreizen, was technisch machbar ist.“



Wer übrigens geglaubt hat, dass Robotics eine reine Männersache sei, der wurde am Badersee eines Besseren belehrt. Knapp die Hälfte der 70 Teilnehmer am Summit waren Frauen, für die der Mobilfunkanbieter Vodafone sogar einen eigenen „Travel Award“ für die besten wissenschaftlichen Arbeiten von Nachwuchsforscherinnen ausgeschrieben hatte.

Darunter befanden sich auch Melanie Porzenheim und Eva Theresa Jahn, die beide im Forschungszentrum an der Bahnhofstraße als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen tätig sind und beide mitten in ihrer Doktorarbeit stecken. Während Porzenheim in ihrer Promotion an einem für den Bereich der Telemedizin bedeutsamen, extrem genauen Muskelmodell arbeitet, geht Jahn der Frage auf den Grund, welches Roboterdesign von den Menschen als besonders sympathisch empfunden wird, was für die Akzeptanz im wohl nicht mehr allzu fernen Praxiseinsatz der Maschinen von großer Wichtigkeit ist. ab